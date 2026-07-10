Юрген КЛОПП: «Они лишили целую страну футбольного счастья»
Клопп раскритиковал судейство на ЧМ-2026
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о скандальных судейских решениях на стадии плей-офф чемпионата мира-2026.
«Это самая большая арена в футболе. Сюда приезжают лучшие арбитры, ведь каждое решение может изменить историю целой нации. Поэтому, когда вы снова и снова видите одни и те же ошибки, это уже перестает выглядеть случайностью, и люди начинают подвергать сомнению всё.
Аргентина постоянно оказывается в центре разговоров о возможных привилегиях. Мы слышали это в 2022 году, и теперь слышим снова. Это нездорово для футбола, ведь внимание должно быть сосредоточено на игроках, а не на судействе.
Невозможно убедить миллионы людей по всему миру, что всё абсолютно прозрачно, когда в течение длительного времени происходят похожие ситуации. Именно тогда начинает исчезать доверие.
На лицах игроков было видно разочарование. Они чувствовали себя преданными, тренерский штаб – тоже. Когда тренер выходит на международную пресс-конференцию и так открыто говорит, это означает, что это разочарование накапливалось давно.
Нельзя винить футболистов за их реакцию. Вопросы нужно задавать арбитрам, которые допускают одни и те же ошибки и не извлекают из них уроки. На таком уровне одно неправильное решение может не просто изменить исход матча – оно может лишить целую страну величайшего футбольного момента», – добавил Клопп.
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