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  4. Юрген КЛОПП: «Это безумие. У них нет ни малейшего представления о футболе»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 21:07 |
1447
0

Юрген КЛОПП: «Это безумие. У них нет ни малейшего представления о футболе»

Тренер – о решении ФИФА вернуть Балогуна

06 июля 2026, 21:07 |
1447
0
Юрген КЛОПП: «Это безумие. У них нет ни малейшего представления о футболе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп лично звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино по поводу решения по делу нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которому отменили дисквалификацию.

«Если это действительно так, то это безумие. Скажем так: это наша игра, а не их.

Эти два человека, которые не имеют ни малейшего представления о футболе, не должны иметь к этому никакого отношения.

Это была красная карточка, и здесь не может быть двух мнений. Нам жаль Балогуна, ведь он не собирался так поступать. Но именно так прописано в правилах», – сказал Клопп.

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ФИФА удаление (красная карточка) сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу Фоларин Балогун Юрген Клопп
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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