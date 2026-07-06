Юрген КЛОПП: «Это безумие. У них нет ни малейшего представления о футболе»
Тренер – о решении ФИФА вернуть Балогуна
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп лично звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино по поводу решения по делу нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которому отменили дисквалификацию.
«Если это действительно так, то это безумие. Скажем так: это наша игра, а не их.
Эти два человека, которые не имеют ни малейшего представления о футболе, не должны иметь к этому никакого отношения.
Это была красная карточка, и здесь не может быть двух мнений. Нам жаль Балогуна, ведь он не собирался так поступать. Но именно так прописано в правилах», – сказал Клопп.
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