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Чемпионат мира
08 июля 2026, 18:59 | Обновлено 08 июля 2026, 19:27
1752
0

ФИФА отреагировала на судейский скандал в матче Аргентина – Египет

Будут проверены действия рефери Летексье

08 июля 2026, 18:59 | Обновлено 08 июля 2026, 19:27
1752
0
ФИФА отреагировала на судейский скандал в матче Аргентина – Египет
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсуа Летексье
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ФИФА начнет проверку работы французского арбитра Франсуа Летексье после скандального матча между сборными Аргентины и Египта на чемпионате мира-2026.

По информации источника, в международной федерации должны проанализировать все ключевые решения рефери во время матча. После этого будет принято решение о том, применять ли к Летексье дисциплинарные санкции, в частности, возможное отстранение от дальнейшей работы на турнире.

Напомним, после финального свистка Египет официально обратился в ФИФА с жалобой на судейство. В федерации считают, что арбитр допустил ряд ошибок, среди которых отмененный гол египтян, неназначенный пенальти и, как отмечается в обращении, разный подход к трактовке эпизодов в пользу Аргентины.

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Франсуа Летексье судейство ФИФА сборная Египта по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
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