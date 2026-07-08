ФИФА отреагировала на судейский скандал в матче Аргентина – Египет

ФИФА начнет проверку работы французского арбитра Франсуа Летексье после скандального матча между сборными Аргентины и Египта на чемпионате мира-2026.

По информации источника, в международной федерации должны проанализировать все ключевые решения рефери во время матча. После этого будет принято решение о том, применять ли к Летексье дисциплинарные санкции, в частности, возможное отстранение от дальнейшей работы на турнире.

Напомним, после финального свистка Египет официально обратился в ФИФА с жалобой на судейство. В федерации считают, что арбитр допустил ряд ошибок, среди которых отмененный гол египтян, неназначенный пенальти и, как отмечается в обращении, разный подход к трактовке эпизодов в пользу Аргентины.