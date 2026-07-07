Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Хассан не сдержал эмоций после матча ЧМ-2026
Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан не скрывал эмоций после завершения матча против Аргентины. Наставник «фараонов» заявил, что результат встречи был несправедливым, и раскритиковал судейские решения.
«Я скажу то, что у меня на уме, независимо от последствий. Это был явно договорной матч, и весь мир это видел.
«И я хочу сказать ещё одно: если они так сильно хотели, чтобы Аргентина победила, зачем тогда приглашать всех остальных приезжать и участвовать?» – сказал тренер.
Аргентина совершила невероятный камбэк и победила Египет со счётом 2:0.
🚨🗣 Egypt's Coach Hossam Hassan couldn't control himself after full-time:— David Ornside (@David_Ornside) July 7, 2026
"I will say what's on my mind regardless of the consequence, this was clearly a rigged match and the whole world saw it"
"And I want to say one more thing, if they want them [Argentina] to win so bad,… pic.twitter.com/yrGVhXWGLQ
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