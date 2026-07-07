Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан не скрывал эмоций после завершения матча против Аргентины. Наставник «фараонов» заявил, что результат встречи был несправедливым, и раскритиковал судейские решения.

«Я скажу то, что у меня на уме, независимо от последствий. Это был явно договорной матч, и весь мир это видел.

«И я хочу сказать ещё одно: если они так сильно хотели, чтобы Аргентина победила, зачем тогда приглашать всех остальных приезжать и участвовать?» – сказал тренер.

Аргентина совершила невероятный камбэк и победила Египет со счётом 2:0.