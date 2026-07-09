Девушка Милевского сорвала куш, поставив на сенсационный матч ЧМ-2026
Артем рассказал, как девушка заработала себе на кроссовки
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал, что его девушка Тамила выиграла ставку на матч Бразилия – Норвегия (1:2).
«Ой, это вообще! Тамила ещё перед матчем заказала себе новые ботинки. Мы смотрим футбол – я в гостиной на большом телевизоре, она у себя в комнате на планшете. Спрашивает: «Кто играет?» Говорю: «Норвегия и Бразилия». Я еще надел футболку Бразилии, кричу: «Давай, карнавал, дяга-дяга!»
Она спрашивает: «Какие коэффициенты?» Говорю, что на Норвегию 5,5, но куда им против бразильцев. А она взяла и поставила тысячу гривен на коэффициент 5,5! Ну вот, выиграла себе на туфли. Уже сняла деньги, ждет посылку на «Новой почте», – сказал Милевский.
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