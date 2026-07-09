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  4. Девушка Милевского сорвала куш, поставив на сенсационный матч ЧМ-2026
Чемпионат мира
09 июля 2026, 07:02 |
1294
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Девушка Милевского сорвала куш, поставив на сенсационный матч ЧМ-2026

Артем рассказал, как девушка заработала себе на кроссовки

09 июля 2026, 07:02 |
1294
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Девушка Милевского сорвала куш, поставив на сенсационный матч ЧМ-2026
Instagram. Артем Милевский
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Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал, что его девушка Тамила выиграла ставку на матч Бразилия – Норвегия (1:2).

«Ой, это вообще! Тамила ещё перед матчем заказала себе новые ботинки. Мы смотрим футбол – я в гостиной на большом телевизоре, она у себя в комнате на планшете. Спрашивает: «Кто играет?» Говорю: «Норвегия и Бразилия». Я еще надел футболку Бразилии, кричу: «Давай, карнавал, дяга-дяга!»

Она спрашивает: «Какие коэффициенты?» Говорю, что на Норвегию 5,5, но куда им против бразильцев. А она взяла и поставила тысячу гривен на коэффициент 5,5! Ну вот, выиграла себе на туфли. Уже сняла деньги, ждет посылку на «Новой почте», – сказал Милевский.

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Артем Милевский сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу ставки на ЧМ ставки
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Гы."ракушку"свою надо было поставить.
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