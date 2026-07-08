Легенда сборной Франции: «Бразилия вызывает отвращение, это катастрофа»

Чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф резко раскритиковал национальную сборную Бразилии после вылета «пятикратных чемпионов» с ЧМ-2026.

На стадии 1/8 финала бразильцы уступили сборной Норвегии (1:2). Джоркаефф признался, что игра команды Карло Анчелотти вызывает у него отвращение.

«Когда я смотрю на эту Бразилию – у меня начинается тошнота от отвращения. 35-летний Неймар выходит и становится единственным, кто пытается что-то создать на поле. А где остальные? Где технически одарённые бразильские игроки? Вы не сможете привести мне в пример Пакета или кого-то другого. Честно говоря, это полная катастрофа. Качество – это не только контроль мяча. Когда Эндрик оказался один на один с вратарём, он просто толкнул мяч вперёд. Если бы там был Роналдо Назарио, он бы вывел вратаря из игры и завершил момент голом», – сказал он.

Вылет сборной Бразилии с ЧМ-2026 стал одним из самых ранних в истории. Последний раз «селесао» выбывали на стадии 1/8 финала с чемпионата мира 1990 года.