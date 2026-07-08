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Чемпионат мира
08 июля 2026, 12:59 | Обновлено 08 июля 2026, 13:04
972
0

Тренер сборной Норвегии назвал главную проблему перед матчем с Англией

Сольбаккен отметил усталость команды

08 июля 2026, 12:59 | Обновлено 08 июля 2026, 13:04
972
0
Тренер сборной Норвегии назвал главную проблему перед матчем с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен отметил, что перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Англии у команды многие игроки заболели и вообще уже устали.

«Есть игроки, которые приболели. Постоянно у кого-то кашель, у кого-то еще что-то таке. У нас уже месяц постоянные перелеты, новые отели, жара, а потом кондиционеры».

«И уже накопилась усталость, что будет проблемой для нас перед Англией. У них широкий состав», – сказал Сольбаккен.

Матч Норвегия – Англия пройдет 12 июля.

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Столе Сольбаккен сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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