Тренер сборной Норвегии назвал главную проблему перед матчем с Англией

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен отметил, что перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Англии у команды многие игроки заболели и вообще уже устали.

«Есть игроки, которые приболели. Постоянно у кого-то кашель, у кого-то еще что-то таке. У нас уже месяц постоянные перелеты, новые отели, жара, а потом кондиционеры».

«И уже накопилась усталость, что будет проблемой для нас перед Англией. У них широкий состав», – сказал Сольбаккен.

Матч Норвегия – Англия пройдет 12 июля.