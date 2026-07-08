Источник: Довбик принял важное решение относительно своего будущего

Известный инсайдер Маттео Моретто поделился информацией о ситуации с будущим украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

Так, по данным журналиста, интерес к подписанию 29-летнего нападающего проявила «Дженоа», однако переговоры между сторонами не зашли слишком далеко. Несмотря на интерес со стороны генуэзского клуба, у украинца другие приоритеты.

Моретто отметил, что Довбик ещё не принял решение относительно своего нового клуба. Артему пока нужно время, чтобы проанализировать все предложения. Прежде чем выбрать место для продолжения своей карьеры, он хочет сравнить различные проекты, которые ему будут предлагать в ближайшие недели.

На сегодняшний день переход в «Дженоа» для Довбика не является приоритетным вариантом. Это не означает, что он не состоится, но пока клубу из Генуи придётся подождать и надеяться, что ситуация на трансферном рынке с возможным подписанием украинца сложится в их пользу.

Ранее итальянский журналист поделился подробностями трансфера Довбика.