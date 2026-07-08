Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Довбик принял важное решение относительно своего будущего
Италия
08 июля 2026, 15:41 |
980
1

Источник: Довбик принял важное решение относительно своего будущего

Украинский форвард не торопится с выбором нового клуба

08 июля 2026, 15:41 |
980
1 Comments
Источник: Довбик принял важное решение относительно своего будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный инсайдер Маттео Моретто поделился информацией о ситуации с будущим украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

Так, по данным журналиста, интерес к подписанию 29-летнего нападающего проявила «Дженоа», однако переговоры между сторонами не зашли слишком далеко. Несмотря на интерес со стороны генуэзского клуба, у украинца другие приоритеты.

Моретто отметил, что Довбик ещё не принял решение относительно своего нового клуба. Артему пока нужно время, чтобы проанализировать все предложения. Прежде чем выбрать место для продолжения своей карьеры, он хочет сравнить различные проекты, которые ему будут предлагать в ближайшие недели.

На сегодняшний день переход в «Дженоа» для Довбика не является приоритетным вариантом. Это не означает, что он не состоится, но пока клубу из Генуи придётся подождать и надеяться, что ситуация на трансферном рынке с возможным подписанием украинца сложится в их пользу.

Ранее итальянский журналист поделился подробностями трансфера Довбика.

По теме:
В Харькове прокомментировали слухи об интересе Шахтера к Калюжному
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал экс-игрока Жироны
Чуда не произошло. Рэшфорд выбрал клуб, где продолжит карьеру
Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A Маттео Моретто
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Футбол | 08 июля 2026, 10:18 26
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»

Хассан не сдержал эмоций после матча ЧМ-2026

Товарищеские матчи, 7 июля. Поражение Кривбасса, ничья в киевском дерби
Футбол | 08 июля 2026, 15:47 0
Товарищеские матчи, 7 июля. Поражение Кривбасса, ничья в киевском дерби
Товарищеские матчи, 7 июля. Поражение Кривбасса, ничья в киевском дерби

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

Черная метка Инфантино. Сможет ли Европа сменить президента ФИФА
Футбол | 08.07.2026, 12:53
Черная метка Инфантино. Сможет ли Европа сменить президента ФИФА
Черная метка Инфантино. Сможет ли Европа сменить президента ФИФА
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Бокс | 08.07.2026, 02:58
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 08.07.2026, 07:00
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Как хочется сказать ! Идите вы на хер уже со своим ....! Но Артем здесь не причем!!!  Есть инфо подтвержденная -пиши,! Нет ,нефиг каждый день шлак писать! Уебищный сайт стал! Ухожу отсюда! 
Ответить
0
Популярные новости
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 7
Футбол
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
07.07.2026, 00:48 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 7
Бокс
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
Обнародован рейтинг Золотого мяча после сенсаций на ЧМ-2026
Обнародован рейтинг Золотого мяча после сенсаций на ЧМ-2026
07.07.2026, 09:32 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем