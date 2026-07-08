Энцо Фернандес вписал свое имя в историю чемпионатов мира

В матче между Аргентиной и Египтом (3:2) был забит 3000-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. Его автором на 90+2 минуте встречи стал 25-летний полузащитник бело-голубых Энцо Фернандес. Это уже четвертый юбилейный гол аргентинских футболистов на мундиалях. Ранее Эктор Ясальде на ЧМ-1974 забил 900-й мяч, Клаудио Каниджа на ЧМ-1994 - 1500-й, а Лионель Месси на ЧМ-2022 – 2700-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ