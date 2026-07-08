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Чемпионат мира
08 июля 2026, 13:59 | Обновлено 08 июля 2026, 14:01
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Энцо Фернандес вписал свое имя в историю чемпионатов мира

Хавбек сборной Аргентины стал автором 3000-го гола чемпионатов мира

08 июля 2026, 13:59 | Обновлено 08 июля 2026, 14:01
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0
Энцо Фернандес вписал свое имя в историю чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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В матче между Аргентиной и Египтом (3:2) был забит 3000-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. Его автором на 90+2 минуте встречи стал 25-летний полузащитник бело-голубых Энцо Фернандес. Это уже четвертый юбилейный гол аргентинских футболистов на мундиалях. Ранее Эктор Ясальде на ЧМ-1974 забил 900-й мяч, Клаудио Каниджа на ЧМ-1994 - 1500-й, а Лионель Месси на ЧМ-2022 – 2700-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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