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Чемпионат мира
08 июля 2026, 14:16 | Обновлено 08 июля 2026, 14:29
1945
7

Удивительный факт. У сборной Аргентины – самая сложная сетка в истории ЧМ

Если учитывать только рейтинг ФИФА у соперников

08 июля 2026, 14:16 | Обновлено 08 июля 2026, 14:29
1945
7 Comments
Удивительный факт. У сборной Аргентины – самая сложная сетка в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины в ярком матче вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, обыграв Египет со счетом 3:2.

Интересно, что у действующего чемпиона мира самый сложный в истории путь к полуфиналу ЧМ, если учитывать позиции в рейтинге ФИФА у соперников команды Лионеля Скалони.

Аргентины обыграла Алжир (28-й номер рейтинга), Австрию (24-й), Иорданию (63-й), Кабо-Верде (67-й) и Египет (29-й), а в четвертьфинале команду ждет Швейцария (19-й).

Это дает средний рейтинг соперников на уровне 38-го места, что является самой тяжелой сеткой в истории чемпионатов мира.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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Раз в новости считают по июньскому -я тоже посчитаю по нему.
И вот тут обнаруживаем сразу обман. Из 8 команд 1/4 ЧМ у Аргентины самая слабая сетка по среднему рейтингу соперников на этом чемпионате. Самая сложная у Норвегии. у Аргентины самая легкая. у Аргентины Швейцария будет первым соперником из топ 20.
у Марокко на текущий момент соперники по сетке 33,8(с учетом текущего соперника по 1/4 у них выходит  29)
у Франции 36,4(31,5)
у Ипании 34,6(30,3)
у Бельгии 33,2(28)
у Англии 35,6(34,8)
у Норвегии 22,8(19,7)
у Аргентины 42,2(38,3)
у Швейцарии 38,2(32)
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+3
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кумедно як твітер акаунт затролив, але недостатньо тонко, щоб редакція спорт.юа здогадалась і не виклала сурйозну статтю про це.
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0
Яка важка сітка? Алжир, Австрія, Кабо- Верде, Йорданія це суперники у футболі?????? Те що ці команди заставили із собою рахуваться це одне, а що їх можна порівнювати з Англією, Іспанією, Норвегією, чи Бельгією це зовсім інше! Аби що писати.
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0
ну що зїли хейтерки? ахахахах мабуть гімном поперхнулися
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-6
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