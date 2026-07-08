Удивительный факт. У сборной Аргентины – самая сложная сетка в истории ЧМ
Если учитывать только рейтинг ФИФА у соперников
Сборная Аргентины в ярком матче вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, обыграв Египет со счетом 3:2.
Интересно, что у действующего чемпиона мира самый сложный в истории путь к полуфиналу ЧМ, если учитывать позиции в рейтинге ФИФА у соперников команды Лионеля Скалони.
Аргентины обыграла Алжир (28-й номер рейтинга), Австрию (24-й), Иорданию (63-й), Кабо-Верде (67-й) и Египет (29-й), а в четвертьфинале команду ждет Швейцария (19-й).
Это дает средний рейтинг соперников на уровне 38-го места, что является самой тяжелой сеткой в истории чемпионатов мира.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Argentina's route to the World Cup semifinals, based on their opponents' FIFA rankings before the tournament:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 8, 2026
Algeria (28th)
Austria (24th)
Jordan (63rd)
Cape Verde (67th)
Egypt (29th)
Switzerland (19th)
With an average opponent ranking of 38th, Argentina have faced… pic.twitter.com/cNRWy4Q7m7
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И вот тут обнаруживаем сразу обман. Из 8 команд 1/4 ЧМ у Аргентины самая слабая сетка по среднему рейтингу соперников на этом чемпионате. Самая сложная у Норвегии. у Аргентины самая легкая. у Аргентины Швейцария будет первым соперником из топ 20.
у Марокко на текущий момент соперники по сетке 33,8(с учетом текущего соперника по 1/4 у них выходит 29)
у Франции 36,4(31,5)
у Ипании 34,6(30,3)
у Бельгии 33,2(28)
у Англии 35,6(34,8)
у Норвегии 22,8(19,7)
у Аргентины 42,2(38,3)
у Швейцарии 38,2(32)