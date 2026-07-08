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Чемпионат мира
08 июля 2026, 15:14 | Обновлено 08 июля 2026, 15:15
306
0

Экс-защитник сборной Украины: «Реализация Холанда впечатляет»

Неожиданности на ЧМ еще могут быть

08 июля 2026, 15:14 | Обновлено 08 июля 2026, 15:15
306
0
Экс-защитник сборной Украины: «Реализация Холанда впечатляет»
Сергей Дирявка
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Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ходе событий на ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде:

– У участников мирового футбольного форума уже было достаточно времени, чтобы изучить друг друга, и поэтому на четвертьфинальной стадии всё более важную роль будет играть работа тренерских штабов. Речь идёт об эффективности восстановления на длительной турнирной дистанции, собственно, качественном тренировочном процессе, домашних тактических подготовках. Следует учитывать каждую мелочь.

– «Изюминкой» нынешнего ЧМ являются неожиданности буквально на каждой стадии. В частности, в борьбе за выход в четвертьфинал неудача постигла бразильцев.

– Знаете, при всем уважении к легендарному тренеру Карло Анчелотти я не считал его подопечных фаворитами в противостоянии с норвежцами. Кстати, в предыдущем интервью вашему сайту я отмечал, что именно скандинавы станут сборной-сенсацией. Они были очень мотивированы, действовали тактически грамотно, а к их всплеску активности в середине второго тайма бразильцы банально не были готовы. К тому же среди латиноамериканцев не было такого фантастического бомбардира, как Эрлинг Холанд. Его процент реализации голевых моментов просто поражает.

– Едва избежал фиаско ещё один латиноамериканский гранд — сборная Аргентины, хотя были жалобы на судейство.

– Мне не хочется втягиваться в дискуссию о футбольных моментах, начиная с безосновательной отмены дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна и заканчивая судейскими решениями. На мой взгляд, египтяне в большей степени виноваты сами, ведь под занавес матча, ведя в счёте 2:0, почему-то перешли на глухую оборону, а именитые аргентинцы только этого и ждали. После произведённых замен в их атаке было задействовано уже 6–7 игроков, и это помогло добиться перелома.

– А среди четвертьфинальных матчей какие бы вы выделили?

– Франция – Марокко и Англия – Норвегия, эти сборные действуют в одном стиле, и преимущество будет у того, кто сумеет удивить. В частности, интересно, как проявит себя 18-летний марокканец Аюб Буадди, которого смело можно назвать открытием ЧМ.

Впрочем, я не склонен считать, что в других парах есть фавориты. Бельгийцы с каждым матчем набирают обороты, а имея такого невероятного вратаря, как Тибо Куртуа, могут усложнить жизнь именитой Испании.

Те же швейцарцы по организации игры и сбалансированности, пожалуй, лучшие на мировом форуме. И хотя в их составе нет «звезд» вроде Лионеля Месси, Хулиана Альвареса, Лаутаро Мартинеса, тем не менее это может быть как раз тот случай, когда порядок бьет класс.

Ранее тренер сборной Норвегии назвал главную проблему перед матчем с Англией.

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Сергей Дирявка ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд инсайд Мнение эксперта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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