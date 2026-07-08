Тарас МОРОЗ: «Был хороший игровой накал»

Полузащитник киевской «Оболони» Тарас Мороз прокомментировал ничью против киевского «Локомотива» (0:0) в товарищеском матче.

– Тарас, какие впечатления остались после матча?

– Для нас это был контрольный матч, в котором мы выполняли задачи, поставленные тренерским штабом. Уже на теоретическом занятии разберем, насколько удалось их реализовать. «Локомотив» — хорошая, организованная команда, которая уже готова к сезону. Это был качественный спарринг и хорошая проверка для нас. Мы работаем по плану и продолжаем готовиться к новому чемпионату.

— В матче было немало борьбы и фолов. Чем это объясните?

– Был хороший игровой накал. Но грубости, как таковой, не было. Большинство фолов возникало из-за желания быстро вернуть мяч или остановить атаку соперника. Хорошо, что обошлось без травм. Футбол – это эмоции, поэтому борьба на поле всегда будет.

– Команде сегодня немного не хватило реализации. Почему?

– Моменты были и в первом, и во втором тайме. Сказалось отсутствие нескольких нападающих, а молодым футболистам ещё не хватает опыта, чтобы в таких эпизодах находить правильное решение и реализовывать свои шансы.

– Вы один из самых опытных футболистов команды. Насколько важно поддерживать молодых игроков во время матча?

– Это очень важно. Молодые ребята уже хорошо понимают требования, но главное – чтобы они не выпадали из игры и избегали простых ошибок. Мы стараемся поддерживать их, подсказывать, хвалить за удачные действия. Уверенность приходит через доверие. Без ошибок в футболе не бывает, главное – правильно на них реагировать и двигаться вперёд.