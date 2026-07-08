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  4. Тарас МОРОЗ: «Был хороший игровой накал»
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 13:01 |
64
0

Тарас МОРОЗ: «Был хороший игровой накал»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал ничью против «Локомотива»

08 июля 2026, 13:01 |
64
0
Тарас МОРОЗ: «Был хороший игровой накал»
ФК Оболонь Киев. Тарас Мороз
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Полузащитник киевской «Оболони» Тарас Мороз прокомментировал ничью против киевского «Локомотива» (0:0) в товарищеском матче.

– Тарас, какие впечатления остались после матча?

– Для нас это был контрольный матч, в котором мы выполняли задачи, поставленные тренерским штабом. Уже на теоретическом занятии разберем, насколько удалось их реализовать. «Локомотив» — хорошая, организованная команда, которая уже готова к сезону. Это был качественный спарринг и хорошая проверка для нас. Мы работаем по плану и продолжаем готовиться к новому чемпионату.

— В матче было немало борьбы и фолов. Чем это объясните?

– Был хороший игровой накал. Но грубости, как таковой, не было. Большинство фолов возникало из-за желания быстро вернуть мяч или остановить атаку соперника. Хорошо, что обошлось без травм. Футбол – это эмоции, поэтому борьба на поле всегда будет.

– Команде сегодня немного не хватило реализации. Почему?

– Моменты были и в первом, и во втором тайме. Сказалось отсутствие нескольких нападающих, а молодым футболистам ещё не хватает опыта, чтобы в таких эпизодах находить правильное решение и реализовывать свои шансы.

– Вы один из самых опытных футболистов команды. Насколько важно поддерживать молодых игроков во время матча?

– Это очень важно. Молодые ребята уже хорошо понимают требования, но главное – чтобы они не выпадали из игры и избегали простых ошибок. Мы стараемся поддерживать их, подсказывать, хвалить за удачные действия. Уверенность приходит через доверие. Без ошибок в футболе не бывает, главное – правильно на них реагировать и двигаться вперёд.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
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