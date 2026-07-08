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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 20:41 |
857
0

Экс-футболист Динамо и сборной Украины намерен вернуться в большой футбол

Опытный вингер Сергей Мякушко верет переговоры о сотрудничестве с киевским «Локомотивом»

08 июля 2026, 20:41 |
857
0
Экс-футболист Динамо и сборной Украины намерен вернуться в большой футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Мякушко
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Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Мякушко, который с мая 2025-го не выходил на поле, ведет переговоры о возвращении в профессиональный футбол.

В услугах опытного 33-летнего вингера заинтересован киевский «Локомотив», который вышел на трансферный рынок в поисках усиления перед стартом Первой лиги.

Мякушко остался без клуба в сентябре прошлого года, когда покинул полтавскую «Ворсклу». Украинец, несмотря на длительную паузу, не собирается завершать карьеру.

В течении карьеры футболист выступал за «Динамо», «Карпаты», «Ворсклу», «Колос», «Оболонь», «Говерлу», «Минай», а также польский «Подбескидзе» и испанский «Алькоркон».

В активе Сергея – одна игра в футболке сборной Украины. Трансферная стоимость опытного вингера составляет 50 тысяч евро.

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Сергей Мякушко Динамо Киев Локомотив Киев трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: Sportarena
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