Экс-футболист Динамо и сборной Украины намерен вернуться в большой футбол

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Мякушко, который с мая 2025-го не выходил на поле, ведет переговоры о возвращении в профессиональный футбол.

В услугах опытного 33-летнего вингера заинтересован киевский «Локомотив», который вышел на трансферный рынок в поисках усиления перед стартом Первой лиги.

Мякушко остался без клуба в сентябре прошлого года, когда покинул полтавскую «Ворсклу». Украинец, несмотря на длительную паузу, не собирается завершать карьеру.

В течении карьеры футболист выступал за «Динамо», «Карпаты», «Ворсклу», «Колос», «Оболонь», «Говерлу», «Минай», а также польский «Подбескидзе» и испанский «Алькоркон».

В активе Сергея – одна игра в футболке сборной Украины. Трансферная стоимость опытного вингера составляет 50 тысяч евро.