Луис СУАРЕС: «Эта сборная была предназначена для больших достижений»
Нападающий сборной Колумбии прокомментировал поражение от Швейцарии
Нападающий сборной Колумбии Луис Суарес прокомментировал поражение от сборной Швейцарии (0:0, 3:4 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:
«Я считаю, что эта сборная была предназначена для больших достижений.
К счастью, Бог, футбол и жизнь привели нас аж сюда, и я просто хочу поблагодарить всю страну и всех, кто заполнил этот стадион.
Будем надеяться, что это станет важным поворотным моментом, ведь то, что эта команда показала на этом чемпионате мира, следует рассматривать в позитивном свете».
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