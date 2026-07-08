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  4. Луис СУАРЕС: «Эта сборная была предназначена для больших достижений»
Чемпионат мира
08 июля 2026, 13:14 |
309
0

Луис СУАРЕС: «Эта сборная была предназначена для больших достижений»

Нападающий сборной Колумбии прокомментировал поражение от Швейцарии

08 июля 2026, 13:14 |
309
0
Луис СУАРЕС: «Эта сборная была предназначена для больших достижений»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Колумбии Луис Суарес прокомментировал поражение от сборной Швейцарии (0:0, 3:4 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Я считаю, что эта сборная была предназначена для больших достижений.

К счастью, Бог, футбол и жизнь привели нас аж сюда, и я просто хочу поблагодарить всю страну и всех, кто заполнил этот стадион.

Будем надеяться, что это станет важным поворотным моментом, ведь то, что эта команда показала на этом чемпионате мира, следует рассматривать в позитивном свете».

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сборная Колумбии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу Луис Хавьер Суарес
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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