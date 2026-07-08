Луис СУАРЕС: «Эта сборная была предназначена для больших достижений»

Нападающий сборной Колумбии Луис Суарес прокомментировал поражение от сборной Швейцарии (0:0, 3:4 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Я считаю, что эта сборная была предназначена для больших достижений.

К счастью, Бог, футбол и жизнь привели нас аж сюда, и я просто хочу поблагодарить всю страну и всех, кто заполнил этот стадион.

Будем надеяться, что это станет важным поворотным моментом, ведь то, что эта команда показала на этом чемпионате мира, следует рассматривать в позитивном свете».