Владимир МУЛИК: «Важно забивать в каждом матче»
Нападающий «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Ломмела»
Нападающий криворожского «Кривбасса» Владимир Мулик прокомментировал поражение от бельгийского «Ломмела» (2:4) в товарищеском матче.
– Насколько важным лично для вас стал этот забитый гол?
– Я считаю, что каждый забитый гол очень важен, а тем более на сборах, потому что мы плодотворно готовимся к чемпионату. Есть тяжелые тренировки, тяжелые игры. В каждом матче очень важно забивать. Я ждал этого в двух предыдущих спаррингах, и вот сейчас на зарубежных сборах удалось забить.
– Расскажите об эпизоде с голом: именно такого развития атаки ожидали?
– Ассан Сек на правом фланге сделал хорошую передачу. Я боролся с защитником и сыграл на опережение головой – забил гол.
– Придаёт ли уверенности результативная игра уже на старте летних сборов?
– Мы забиваем, но, опять же, много пропускаем, и над этим компонентом нам нужно много работать, разбирать ошибки, анализировать игру. Это то, что однозначно нужно исправлять, и в следующих матчах играть в обороне лучше.
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