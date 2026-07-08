Владимир МУЛИК: «Важно забивать в каждом матче»

Нападающий криворожского «Кривбасса» Владимир Мулик прокомментировал поражение от бельгийского «Ломмела» (2:4) в товарищеском матче.

– Насколько важным лично для вас стал этот забитый гол?

– Я считаю, что каждый забитый гол очень важен, а тем более на сборах, потому что мы плодотворно готовимся к чемпионату. Есть тяжелые тренировки, тяжелые игры. В каждом матче очень важно забивать. Я ждал этого в двух предыдущих спаррингах, и вот сейчас на зарубежных сборах удалось забить.

– Расскажите об эпизоде с голом: именно такого развития атаки ожидали?

– Ассан Сек на правом фланге сделал хорошую передачу. Я боролся с защитником и сыграл на опережение головой – забил гол.

– Придаёт ли уверенности результативная игра уже на старте летних сборов?

– Мы забиваем, но, опять же, много пропускаем, и над этим компонентом нам нужно много работать, разбирать ошибки, анализировать игру. Это то, что однозначно нужно исправлять, и в следующих матчах играть в обороне лучше.