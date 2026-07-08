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08 июля 2026, 11:51 | Обновлено 08 июля 2026, 12:01
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0

Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2026: Украина U-19 – Германия U-19

8 июля в 21:00 состоится матч 1/2 финала Евро-2026 U-19

08 июля 2026, 11:51 | Обновлено 08 июля 2026, 12:01
94
0
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2026: Украина U-19 – Германия U-19
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление на чемпионате Европы 2026 U-19, который проходит в Уэльсе.

8 июля в 21:00 на стадионе Рейскорс Граунд в Рексеме состоится полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Украины U-19 и Германии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финальный турнир Евро-2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Украинская команда без потерь выиграла группу B, набрав максимальные 9 очков. Подопечные Дмитрия Михайленко последовательно обыграли Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).

Немецкая сборная также набрала 9 очков на групповом этапе. Она победила Данию (4:3) и Уэльс (4:0), однако в заключительном туре потерпела поражение от Испании (0:4) и заняла второе место в группе A.

Полуфиналистами Евро-2026 U-19 стали Испания, Германия, Украина и Хорватия. Все четыре команды также завоевали путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

Ранее 8 июля в 16:00 Дания и Италия проведут матч за пятое место, победитель которого получит право сыграть в межконтинентальном плей-офф за выход на ЧМ-2027 U-20.

Во втором полуфинале, который начнется в 18:30 в Денби, сыграют Испания и Хорватия. Финал турнира состоится 11 июля в Рексеме.

Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2026: Украина U-19 – Германия U-19

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне

Украина U-19 – Германия U-19
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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