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Англия
08 июля 2026, 13:05 | Обновлено 08 июля 2026, 13:33
953
0

После вылета с ЧМ-2026. Салах приступает к выбору новой команды

Есть варианты в Саудовской Аравии и МЛС

08 июля 2026, 13:05 | Обновлено 08 июля 2026, 13:33
953
0
После вылета с ЧМ-2026. Салах приступает к выбору новой команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, форвард Мохамед Салах только после вылета сборной Египта с ЧМ-2026 начинает серьезно рассматривать предложения о новой команде.

Салах еще в конце сезона объявил об уходе из Ливерпуля, однако лишь сейчас приступит к выбору клуба.

У Мохамеда есть выгодные предложения из Саудовской Аравии и МЛС. О вариантах продолжения карьеры в Европе информации пока нет.

В прошлом сезоне 34-летний игрок забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 41 матче.

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Мохамед Салах трансферы
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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