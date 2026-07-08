После вылета с ЧМ-2026. Салах приступает к выбору новой команды

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, форвард Мохамед Салах только после вылета сборной Египта с ЧМ-2026 начинает серьезно рассматривать предложения о новой команде.

Салах еще в конце сезона объявил об уходе из Ливерпуля, однако лишь сейчас приступит к выбору клуба.

У Мохамеда есть выгодные предложения из Саудовской Аравии и МЛС. О вариантах продолжения карьеры в Европе информации пока нет.

В прошлом сезоне 34-летний игрок забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 41 матче.