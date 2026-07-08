В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Египта (EFA) Хани Абу Рида обратился в ФИФА с жалобой на работу судейской бригады в игре 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины (2:3)

В своей жалобе EFA требует объяснений и призывает провести расследование решений главного рефери игры Франсуа Летексье.EFA описывает действия главного арбитра встречи как «противоречивые» и «принятые против команды».

Египетские функционеры обратились с просьбой отстранить французскую бригаду арбитров от матчей до конца ЧМ-2026. Ранее соответствующую жалобу подал Алжир после поражения (0:3) на групповом этапе.

Национальная сборная Аргентины продолжает уверенно шагать по Мундиалю. В 1/4 финала ЧМ-2026 подопечные Лионеля Скалони сыграют против сборной Швейцарии.