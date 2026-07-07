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Чемпионат мира
07 июля 2026, 21:45 | Обновлено 07 июля 2026, 22:06
3030
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В Египте взорвались после поражения от Аргентины и нашли виновного

Мустафа Зико раскритиковал судейство

07 июля 2026, 21:45 | Обновлено 07 июля 2026, 22:06
3030
2 Comments
В Египте взорвались после поражения от Аргентины и нашли виновного
Getty Images/Global Images Ukraine. Мустафа Зико
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Вингер сборной Египта Мустафа Зико резко высказался по итогам чемпионата мира-2026, победителем которого стала сборная Аргентины (2:3).

Автор забитого гола поздравил аргентинскую команду с титулом, однако в то же время заявил, что, по его мнению, судейство было несправедливым.

«Поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Турнир был подстроен, им больше ничего не было нужно.

Судья был несправедливым, несправедливым, несправедливым, несправедливым», – сказал Зико.

В матче в ворота сборной Египта был назначен пенальти, который не реализовал Месси, а впоследствии был отменен гол, автором которого как раз и был Зико.

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Лионель Месси сборная Египта по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Мостафа Зико
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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Автор, ти в якому стані пишеш? Аргентина вже переможець ЧС-2026??? ("
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Ще кілька разів повтори " несправедливо" та тупни ногою.
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