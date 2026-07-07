В Египте взорвались после поражения от Аргентины и нашли виновного

Вингер сборной Египта Мустафа Зико резко высказался по итогам чемпионата мира-2026, победителем которого стала сборная Аргентины (2:3).

Автор забитого гола поздравил аргентинскую команду с титулом, однако в то же время заявил, что, по его мнению, судейство было несправедливым.

«Поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Турнир был подстроен, им больше ничего не было нужно.

Судья был несправедливым, несправедливым, несправедливым, несправедливым», – сказал Зико.

В матче в ворота сборной Египта был назначен пенальти, который не реализовал Месси, а впоследствии был отменен гол, автором которого как раз и был Зико.