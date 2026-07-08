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Чемпионат Украины
08 июля 2026, 11:25 | Обновлено 08 июля 2026, 11:50
679
10

Президент Харькова: «Задача – чемпионские титулы. И как можно чаще»

Бойко нацелен на титул уже в новом сезоне

08 июля 2026, 11:25 | Обновлено 08 июля 2026, 11:50
679
10 Comments
Президент Харькова: «Задача – чемпионские титулы. И как можно чаще»
ФК Харьков
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Президент ФК Харьков (переименованный Металлист 1925) Богдан Бойко рассказал, что перед командой будет стоять задача в ближайшее время стать чемпионами Украины.

«Когда мы покупали клуб, я ставил цель, что в ближайшие 3-4 года мы будем бороться за чемпионство. Как показал последний сезон – мы заняли пятое место, дошли до полуфинала, но я считаю, что мы могли больше. С каждым днем ​​мы становимся сильнее, развиваемся, покупаем новых игроков, поэтому эта цель становится все ближе. Наша задача – выиграть чемпионство и выигрывать его как можно чаще. Если говорить объективно, все зависит от того, как команда подойдет и подготовится к новому сезону».

«Это не только зависит от футбольной команды, а это и тренерский штаб, это я как президент, который должен выполнять свои обязанности вместе с партнерами и менеджментом клуба. Надеюсь, что мы все подготовимся и будем бороться за нашу цель», – сказал Бойко.

Команда откроет новый сезон УПЛ 1 августа матчем против Вереса.

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Харьков Богдан Бойко Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Источник
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Комментарии 10
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Найближчі років 5-7 жодного титулу не буде у ФК Харків
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+2
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1. Шахтар, 2. Полісся, а далі боротьба за 3-тє місце: Харків/ЛНЗ/Динамо 👌
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-1
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С бартуловичем нихрена у вас не будет 
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-1
Містер Арера дочекається свого золота
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-1
1. Харків, 2. Шахтар/Полісся, а далі ЛНЗ, Динамо, Карпати боротьба за 3-тє місце
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-3
все це буде в Харкова , багато титулів в найближчі роки
києвські вже готуються слюною бризкати ;)
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-10
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