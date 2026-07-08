Президент Харькова: «Задача – чемпионские титулы. И как можно чаще»

Президент ФК Харьков (переименованный Металлист 1925) Богдан Бойко рассказал, что перед командой будет стоять задача в ближайшее время стать чемпионами Украины.

«Когда мы покупали клуб, я ставил цель, что в ближайшие 3-4 года мы будем бороться за чемпионство. Как показал последний сезон – мы заняли пятое место, дошли до полуфинала, но я считаю, что мы могли больше. С каждым днем ​​мы становимся сильнее, развиваемся, покупаем новых игроков, поэтому эта цель становится все ближе. Наша задача – выиграть чемпионство и выигрывать его как можно чаще. Если говорить объективно, все зависит от того, как команда подойдет и подготовится к новому сезону».

«Это не только зависит от футбольной команды, а это и тренерский штаб, это я как президент, который должен выполнять свои обязанности вместе с партнерами и менеджментом клуба. Надеюсь, что мы все подготовимся и будем бороться за нашу цель», – сказал Бойко.

Команда откроет новый сезон УПЛ 1 августа матчем против Вереса.