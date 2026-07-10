Арбитр матча Аргентина – Египет принял радикальное решение
Франсуа Летексье удалил свой аккаунт в Instagram после волны критики
Французский арбитр Франсуа Летексье удалил свою страницу в Instagram после волны критики, разразившейся после скандального матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта (3:2).
После финального свистка наибольшие споры вызвали два эпизода — отмененный гол египтян и возможный фол перед решающим мячом аргентинцев.
После игры главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан резко раскритиковал судейство, а Федерация футбола Египта подала официальную жалобу в ФИФА с требованием расследовать работу арбитров и отстранить французскую бригаду до завершения турнира.
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