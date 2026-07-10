Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбитр матча Аргентина – Египет принял радикальное решение
Чемпионат мира
10 июля 2026, 09:02 |
1062
0

Арбитр матча Аргентина – Египет принял радикальное решение

Франсуа Летексье удалил свой аккаунт в Instagram после волны критики

10 июля 2026, 09:02 |
1062
0
Арбитр матча Аргентина – Египет принял радикальное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Французский арбитр Франсуа Летексье удалил свою страницу в Instagram после волны критики, разразившейся после скандального матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Египта (3:2).

После финального свистка наибольшие споры вызвали два эпизода — отмененный гол египтян и возможный фол перед решающим мячом аргентинцев.

После игры главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан резко раскритиковал судейство, а Федерация футбола Египта подала официальную жалобу в ФИФА с требованием расследовать работу арбитров и отстранить французскую бригаду до завершения турнира.

По теме:
«Была игра рукой». Коуч Марокко объяснил поражение от Франции на ЧМ-2026
Макрон отреагировал на выход сборной Франции в полуфинал ЧМ-2026
Мбаппе дал совет Дембеле, после которого Усман забил Марокко на ЧМ-2026
судейство ФИФА сборная Египта по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Франсуа Летексье
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Футбол | 09 июля 2026, 22:01 194
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю

Команды сыграли в нулевую ничью

Мбаппе установил очередной рекорд чемпионатов мира
Футбол | 10 июля 2026, 01:08 3
Мбаппе установил очередной рекорд чемпионатов мира
Мбаппе установил очередной рекорд чемпионатов мира

Француз на двух разных розыгрышах турнира отметился 10+ результативными действиями

Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Теннис | 09.07.2026, 20:10
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 10.07.2026, 06:32
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
Футбол | 10.07.2026, 07:37
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
ФОТО. Диктатор чемпионата мира. Назван лучший игрок матча Франция – Марокко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
08.07.2026, 09:42 1
Футбол
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
08.07.2026, 08:45 1
Футбол
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 37
Футбол
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем