Линда Носкова – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля на Уимблдоне-2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:00 по Киеву на корте №1 очное противостояние начнут Линда Носкова (Чехия, WTA 12) и Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 27).

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Это будет первая личная встреча соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Мартой Костюк, либо с Жасмин Паолини.

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