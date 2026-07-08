Уимблдон08 июля 2026, 08:31 |
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Линда Носкова – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026
08 июля 2026, 08:31 |
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8 июля на Уимблдоне-2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 15:00 по Киеву на корте №1 очное противостояние начнут Линда Носкова (Чехия, WTA 12) и Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 27).
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Это будет первая личная встреча соперниц.
Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Мартой Костюк, либо с Жасмин Паолини.
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