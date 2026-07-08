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  4. Линда Носкова – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2026, 08:31 |
53
0

Линда Носкова – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026

08 июля 2026, 08:31 |
53
0
Линда Носкова – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
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8 июля на Уимблдоне-2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:00 по Киеву на корте №1 очное противостояние начнут Линда Носкова (Чехия, WTA 12) и Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 27).

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Это будет первая личная встреча соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Мартой Костюк, либо с Жасмин Паолини.

📺 Видеотрансляция

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Уимблдон-2026 смотреть онлайн Линда Носкова Элизе Мертенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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