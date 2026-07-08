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  4. Марта Костюк – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Уимблдона
Уимблдон
08 июля 2026, 07:40 | Обновлено 08 июля 2026, 07:41
1136
0

Марта Костюк – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Уимблдона

Поединок состоится 8 июля и начнется не ранее 15:30 по Киеву

08 июля 2026, 07:40 | Обновлено 08 июля 2026, 07:41
1136
0
Марта Костюк – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Уимблдона
Марта Костюк и Жасмин Паолини
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8 июля свой матч 1/4 финала Уимблдона-2026 проведут Марта Костюк (WTA 13) и Жасмин Паолини (WTA 17).

Матч начнется не раньше 15:30 по киевскому времени.

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Марта Костюк

Хотя Костюк и проводит феноменальный сезон, трава для неё всегда была слабым местом, даже сама спортсменка не ожидала от себя сильного выступления на Уимблдоне, а уже удалось дойти до четвертьфинала, впервые в карьере на этом турнире Большого шлема.

В первом раунде было легко: Марта победила аргентинку Надю Подороску в двух сетах — 6:2, 6:1, а затем одержала тяжелую победу над «нейтралкой» Анной Блинковой — 6:7, 6:3, 6:3. Своеобразным испытанием стала битва против американки Эммы Наварро, которой украинка проиграла четыре матча подряд, но здесь удалось взять реванш – 6:2, 4:6, 6:1.

В четвёртом круге была не самая удобная соперница – американка Эшлин Крюгер, которую удалось обыграть в двух сетах – 6:4, 6:4. В случае победы Костюк сыграет с победительницей пары Носкова – Мертенс.

Жасмин Паолини

Этот сезон итальянка точно не может занести себе в актив, у неё вообще не было сильных турниров. На Уимблдоне Паолини впервые за год выиграла более двух матчей подряд. Спортсменка первый сет на этом мейджоре проиграла 0:6 американке Монтгомери, а затем проиграла две партии – 6:4, 7:5. Во втором круге ей удалось обыграть швейцарку Голубич — 7:6, 6:4, а с гречанкой Саккари и вовсе не было проблем — 6:1, 6:2.

Ожесточенной оказалась борьба против Эалы из Филиппин – 6:4, 4:6, 6:3. В 2024 году Паолини уже доходила до финала Уимблдона, сомневаюсь, что спортсменке это снова удастся в текущем сезоне.

Личные встречи

В личных противостояниях итальянка имеет преимущество – 2:1, но эти цифры не стоит воспринимать всерьёз, ведь последний матч теннисисток состоялся три года назад. Стоит учитывать и тот факт, что ранее спортсменки не встречались на траве.

Прогноз

Украинка считается фавориткой предстоящей встречи, она проводит блестящий сезон, причем покрытие уже не имеет большого значения. Паолини далеко не в лучшей форме, один удачный турнир мгновенно не сделает итальянку сильнее.

Я тоже считаю, что у Костюк больше шансов на победу, поэтому рискну поставить на её успех с форой -2,5 гейма по коэффициенту 1,7.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
08.07.2026 -
15:30
Жасмин Паолини
Фора Костюк (-2.5) 1.70 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Марта Костюк Жасмин Паолини Уимблдон-2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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