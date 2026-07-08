Месси на ЧМ-2026 повторил супердостижение Диего Марадоны 40-летней давности

Легендарный Лионель Месси на чемпионате мира 2026 повторил достижение своего соотечественника Диего Марадоны.

Месси стал первым игроком после Марадоны, который в одном поединке на мундиале забил гол, отметился 5+ обводками и создал 5+ голевых моментов (Лео в игре с Египтом создал 6 моментов).

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Месси сделал это в матче с Египтом (3:2), в котором Аргентина уступала 0:2 и одержала волевую победу со счетом 3:2, квалифицировашись в четвертьфинал.

Марадона добился этих показатель (и даже круче) в 1986 году в матче с Бельгией – дубль, 8 обводок и 7 созданных моментов.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина встретится с командой Швейцарии (12 июля, 04:00).

Видеообзор матча Аргентина – Египет (3:2)