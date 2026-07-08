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  4. Месси на ЧМ-2026 повторил супердостижение Диего Марадоны 40-летней давности
Чемпионат мира
08 июля 2026, 05:20 |
404
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Месси на ЧМ-2026 повторил супердостижение Диего Марадоны 40-летней давности

В игре с Египтом Лео забил гол, отметился 5 обводками и создал 6 голевых моментов

08 июля 2026, 05:20 |
404
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Месси на ЧМ-2026 повторил супердостижение Диего Марадоны 40-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный Лионель Месси на чемпионате мира 2026 повторил достижение своего соотечественника Диего Марадоны.

Месси стал первым игроком после Марадоны, который в одном поединке на мундиале забил гол, отметился 5+ обводками и создал 5+ голевых моментов (Лео в игре с Египтом создал 6 моментов).

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Месси сделал это в матче с Египтом (3:2), в котором Аргентина уступала 0:2 и одержала волевую победу со счетом 3:2, квалифицировашись в четвертьфинал.

Марадона добился этих показатель (и даже круче) в 1986 году в матче с Бельгией – дубль, 8 обводок и 7 созданных моментов.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина встретится с командой Швейцарии (12 июля, 04:00).

Видеообзор матча Аргентина – Египет (3:2)

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Лионель Месси Диего Марадона рекорд статистика ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Тут Мессі потрібно думати як пробивати влучніше 11 метрові
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