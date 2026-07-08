Месси на ЧМ-2026 повторил супердостижение Диего Марадоны 40-летней давности
В игре с Египтом Лео забил гол, отметился 5 обводками и создал 6 голевых моментов
Легендарный Лионель Месси на чемпионате мира 2026 повторил достижение своего соотечественника Диего Марадоны.
Месси стал первым игроком после Марадоны, который в одном поединке на мундиале забил гол, отметился 5+ обводками и создал 5+ голевых моментов (Лео в игре с Египтом создал 6 моментов).
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Месси сделал это в матче с Египтом (3:2), в котором Аргентина уступала 0:2 и одержала волевую победу со счетом 3:2, квалифицировашись в четвертьфинал.
Марадона добился этих показатель (и даже круче) в 1986 году в матче с Бельгией – дубль, 8 обводок и 7 созданных моментов.
В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина встретится с командой Швейцарии (12 июля, 04:00).
Видеообзор матча Аргентина – Египет (3:2)
2 - The last two players to score, complete 5+ dribbles, and create 5+ open play chances in a @FIFAWorldCup match:— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
🇦🇷 Lionel Messi v Egypt (2026)
🇦🇷 Diego Maradona v Belgium (1986)
Catalysts. pic.twitter.com/iTWhfMSjDh
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