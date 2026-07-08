Только два игрока в истории ЧМ забили больше за 5 матчей турнира, чем Месси

Легендарный Лионель Месси за пять матчей чемпионата мира 2026 забил восемь голов.

Лионель отличился за сборную Аргентины в поединках против Алжира (хет-трик), Австрии (дубль), Иордании, Кабо-Вере и Египта.

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Это лучший результат среди игроков за первые пять матчей команды в одном розыгрыше ЧМ со времен Герда Мюллера из Германии в 1970 году, у которого было 10 мячей.

Больше голов за первые пять матчей одного чемпионата мира также забивал только Жюст Фонтен в 1958 году – девять мячей.

Месси продолжает выступления на ЧМ-2026 – в четвертьфинале Лео вместе со сборной Аргентины встретится с командой Швейцарии.

Голевая серия Лионеля Месси на ЧМ-2026 (8 голов)

Египет – гол (1/8 финала)

Кабо-Верде – гол (1/16 финала)

Иордания – гол (групповой этап)

Австрия – гол (групповой этап)

Алжир – хет-трик (групповой этап)