Только два игрока в истории ЧМ забили больше за 5 матчей турнира, чем Месси
В 1970 году Герд Мюллер оформил 10 голов за первые пять поединков мундиаля
Легендарный Лионель Месси за пять матчей чемпионата мира 2026 забил восемь голов.
Лионель отличился за сборную Аргентины в поединках против Алжира (хет-трик), Австрии (дубль), Иордании, Кабо-Вере и Египта.
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Это лучший результат среди игроков за первые пять матчей команды в одном розыгрыше ЧМ со времен Герда Мюллера из Германии в 1970 году, у которого было 10 мячей.
Больше голов за первые пять матчей одного чемпионата мира также забивал только Жюст Фонтен в 1958 году – девять мячей.
Месси продолжает выступления на ЧМ-2026 – в четвертьфинале Лео вместе со сборной Аргентины встретится с командой Швейцарии.
Голевая серия Лионеля Месси на ЧМ-2026 (8 голов)
- Египет – гол (1/8 финала)
- Кабо-Верде – гол (1/16 финала)
- Иордания – гол (групповой этап)
- Австрия – гол (групповой этап)
- Алжир – хет-трик (групповой этап)
8 - 🇦🇷 Lionel Messi has scored eight goals at the 2026 FIFA World Cup, the most by a player through a team’s opening five games of a single edition since Germany's Gerd Müller in 1970 (10).— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Levitating. pic.twitter.com/bS1up45unJ
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