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  4. Камбек придумали ради них. Аргентина установила невероятный рекорд ЧМ
Чемпионат мира
08 июля 2026, 04:53 |
449
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Камбек придумали ради них. Аргентина установила невероятный рекорд ЧМ

7 июля аргентинцы отыгрались со счета 0:2 против Египта и вышли в 1/4 финала мундиаля

08 июля 2026, 04:53 |
449
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Камбек придумали ради них. Аргентина установила невероятный рекорд ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины установила уникальный рекорд чемпионатов мира.

7 июля в 1/8 финала ЧМ-2026 аргентинцы уступали 0:2 команде Египта, но сумели одержать победу со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аргентина проигрывала 0:2 до 78-й минуты – это самый поздний случай в истории мундиалей, когда команда уступала в два и более мяча и смогла победить без дополнительного времени.

Победу действующим чемпионам мира принесли голы Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

Аргентина в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится с командой Швейцарии. Поединок состоится в ночь на 12 июля.

Видеообзор матча Аргентина – Египет (3:2)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Це камбечище цього ЧС, майже половина вболівальників не вірила що це станеться хто дивився трансляцію
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