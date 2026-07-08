Камбек придумали ради них. Аргентина установила невероятный рекорд ЧМ
7 июля аргентинцы отыгрались со счета 0:2 против Египта и вышли в 1/4 финала мундиаля
Сборная Аргентины установила уникальный рекорд чемпионатов мира.
7 июля в 1/8 финала ЧМ-2026 аргентинцы уступали 0:2 команде Египта, но сумели одержать победу со счетом 3:2.
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Аргентина проигрывала 0:2 до 78-й минуты – это самый поздний случай в истории мундиалей, когда команда уступала в два и более мяча и смогла победить без дополнительного времени.
Победу действующим чемпионам мира принесли голы Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.
Аргентина в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится с командой Швейцарии. Поединок состоится в ночь на 12 июля.
Видеообзор матча Аргентина – Египет (3:2)
78 - 🇦🇷 Argentina were trailing as of the 78th minute, the latest any team has ever been 2+ goals down in a FIFA World Cup game and come back to win without going to extra time (3-2).— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Legendary. pic.twitter.com/sQUtiaoAbL
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