Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси установил рекорд ЧМ по количеству матчей с забитыми голами в плей-офф
Чемпионат мира
08 июля 2026, 03:49 |
99
0

Месси установил рекорд ЧМ по количеству матчей с забитыми голами в плей-офф

Поединок против Египта стал для Лео уже шестым в этой суперсерии

08 июля 2026, 03:49 |
99
0
Месси установил рекорд ЧМ по количеству матчей с забитыми голами в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

39-летний аргентинский суперфорвард Лионель Месси установил рекорд плей-офф чемпионатов мира.

Лео стал первым игроком в истории, котором удалось забить в шести поединка плей-офф подряд на мировых первенствах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шестым матчем в этой безумной серии стал поединок против Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2), в котором сборная Аргентины отыгрались с 0:2, а Месси оформил гол + ассист.

Месси также продлил и другую суперсию: Лео забил минимум один мяч в 9 матчах ЧМ подряд.

Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (9 матчей)

  • 2026: Египет – гол (1/8 финала)
  • 2026: Кабо-Верде – гол (1/16 финала)
  • 2026: Иордания – гол (групповой этап)
  • 2026: Австрия – гол (групповой этап)
  • 2026: Алжир – хет-трик (групповой этап)
  • 2022: Франция – дубль (финал)
  • 2022: Хорватия – гол (1/2 финала)
  • 2022: Нидерланды – гол (1/4 финала)
  • 2022: Австралия – гол (1/8 финала)
По теме:
СКАЛОНИ: «Он мог сказать: Я не забил пенальти – все, закончили, едем домой»
ФОТО. Эксперт призвал Аргентину забрать у Месси право бить пенальти
Совпадение дня: Месси и Джокович в 39 лет выиграли матчи со счетом 3:2
Лионель Месси рекорд ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты США призвали Трампа вернуть сборную на ЧМ-2026
Футбол | 08 июля 2026, 04:11 0
ФОТО. Фанаты США призвали Трампа вернуть сборную на ЧМ-2026
ФОТО. Фанаты США призвали Трампа вернуть сборную на ЧМ-2026

Американцы вылетели с турнира после разгромного поражения от Бельгии

Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Футбол | 07 июля 2026, 09:06 23
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»

Футболист ответил сенатору Парагвая

Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ
Футбол | 07.07.2026, 07:52
Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ
Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Футбол | 07.07.2026, 23:13
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
Бокс | 07.07.2026, 10:07
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 46
Теннис
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 6
Бокс
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 5
Футбол
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 9
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем