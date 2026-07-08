Месси установил рекорд ЧМ по количеству матчей с забитыми голами в плей-офф

39-летний аргентинский суперфорвард Лионель Месси установил рекорд плей-офф чемпионатов мира.

Лео стал первым игроком в истории, котором удалось забить в шести поединка плей-офф подряд на мировых первенствах.

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Шестым матчем в этой безумной серии стал поединок против Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2), в котором сборная Аргентины отыгрались с 0:2, а Месси оформил гол + ассист.

Месси также продлил и другую суперсию: Лео забил минимум один мяч в 9 матчах ЧМ подряд.

Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (9 матчей)

2026: Египет – гол (1/8 финала)

2026: Кабо-Верде – гол (1/16 финала)

2026: Иордания – гол (групповой этап)

2026: Австрия – гол (групповой этап)

2026: Алжир – хет-трик (групповой этап)

2022: Франция – дубль (финал)

2022: Хорватия – гол (1/2 финала)

2022: Нидерланды – гол (1/4 финала)

2022: Австралия – гол (1/8 финала)