Месси установил рекорд ЧМ по количеству матчей с забитыми голами в плей-офф
Поединок против Египта стал для Лео уже шестым в этой суперсерии
39-летний аргентинский суперфорвард Лионель Месси установил рекорд плей-офф чемпионатов мира.
Лео стал первым игроком в истории, котором удалось забить в шести поединка плей-офф подряд на мировых первенствах.
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Шестым матчем в этой безумной серии стал поединок против Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2), в котором сборная Аргентины отыгрались с 0:2, а Месси оформил гол + ассист.
Месси также продлил и другую суперсию: Лео забил минимум один мяч в 9 матчах ЧМ подряд.
Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира (9 матчей)
- 2026: Египет – гол (1/8 финала)
- 2026: Кабо-Верде – гол (1/16 финала)
- 2026: Иордания – гол (групповой этап)
- 2026: Австрия – гол (групповой этап)
- 2026: Алжир – хет-трик (групповой этап)
- 2022: Франция – дубль (финал)
- 2022: Хорватия – гол (1/2 финала)
- 2022: Нидерланды – гол (1/4 финала)
- 2022: Австралия – гол (1/8 финала)
6 - 🇦🇷 Lionel Messi is the first player in FIFA World Cup history to score in six consecutive knockout stage matches.— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Cometh. pic.twitter.com/rjVZetLXJN
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