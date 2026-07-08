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Чемпионат мира
08 июля 2026, 01:55 | Обновлено 08 июля 2026, 02:05
283
0

Определен соперник Аргентины и Месси в 1/4 финала чемпионата мира 2026

Действующие победители ЧМ сыграют со Швейцарией, которая в по пенальти выбила Колумбию

08 июля 2026, 01:55 | Обновлено 08 июля 2026, 02:05
283
0
Определен соперник Аргентины и Месси в 1/4 финала чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира 2026 сыграет со Швейцарией.

В ночь на 8 июля швейцарцы в серии пенальти переиграли Колумбию в серии послематчевых пенальти после нулевого счета в основное время и овертайме – 4:3.

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Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 8 июля

Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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