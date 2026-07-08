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  4. Легенда Шахтера объяснил феерию Аргентины и Египта, вспомнив вылет Роналду
Чемпионат мира
08 июля 2026, 00:28 |
766
0

Легенда Шахтера объяснил феерию Аргентины и Египта, вспомнив вылет Роналду

Василий Кобин в восторге от Месси, но похвалил и Криштиану Роналду

08 июля 2026, 00:28 |
766
0
Легенда Шахтера объяснил феерию Аргентины и Египта, вспомнив вылет Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
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Национальная сборная Аргентины создала безумный камбек в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв национальную сборную Египта, что вызвало восхищение у фанатов футбола.

Легенда донецкого Шахтера Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua поделился эмоциями после матча, оценив выступление Лионеля Месси. Василий также отреагировал на вылет Португалии и назвал фаворита Мундиаля.

– Безумный матч. Перед матчем именно Аргентина считалась очевидным фаворитом, но... Верили ли вы, что аргентинцы смогут создать камбек, когда на 75-й минуте счет был 2:0 в пользу сборной Египта?

– Если откровенно, смотря на то, как проходил сам матч, аргентинцам многое удавалось, но хорошо действовала оборона команды Египта, хорошо себя проявлял вратарь... Было ощущение, что Аргентине будет трудно отыграть два мяча за оставшиеся 20 минут.

Но опять же национальная сборная Аргентины показала чемпионский характер. Качество их игроков, их лидера и опыт игр на таком уровне – где-то им и помогли. Но, откровенно, веры было немного. Нужно отдать должное хорошо действовавшей в обороне сборной Египта.

– Эти 0:2 на 78 минуте игры: недооценка соперника от сборной Аргентины или лучший отрезок матча у сборной Египта за весь Мундиаль?

– Здесь нужно отдать должное хорошо подготовившейся сборной Египта. Их тренерский штаб избрал хорошую тактику на конкретную игру, и эта тактика работала. Наверное, сборной Аргентины не хватало свежести – они довольно легко давали Египту выбегать в быстрые атаки. У Аргентины отсутствовал баланс в обороне и сборная Египта этим хорошо пользовалась.

– Гол и ассист у Лионеля Месси, но он же и не забил пенальти. Как вы оцените его игру против Египта?

– Конечно, психологическое состояние Месси ухудшилось, когда он не забил пенальти, но это показывает его уровень. Месси – лучший игрок планеты. В тяжелейшей ситуации он может взять на себя роль лидера и создать голевые моменты для себя и для партнеров. Ничего нового – он помог команде получить результат.

Мне показалось, что национальная сборная Египта рано поверила в свою победу – они уже думали, что при счете 2:0 игру было сделано и начали тянуть время – это и сыграло с ними злую шутку. Это была плохая идея! Надо было максимально сконцентрировано играть последние минуты и понимать, что они играют против действующих чемпионов мира, которые сделают все возможное, чтобы выиграть эту игру.

– Вечное сравнение: Месси и Роналду! Сборная Португалии покинула Мундиаль и многие отмечали, что Роналду лишь мешал своей команде... Месси – лидер, вожак, тянущий Аргентину. В чем Лео лучше Криштианы на этом Мундиале?

– Для меня это совершенно разные игроки, очень отличающиеся по своей стилистике игры. Месси – игрок, строящий игру команды, а Криштиану – лишь выполняет завершающие удары. Следует понимать, что сборная Португалии играла против одного из главных фаворитов Мундиаля – сборной Испании. Трудный был матч, но мне понравилось, как играл Роналду – он пытался найти свои моменты, но качество Испании было очень высоким.

– Кто для вас является фаворитом Мундиаля на этом этапе?

– Трудно кого-то выделить. Самое главное, посмотреть, кто находится в каком физическом состоянии. Видно, что игроки несколько устали. Конечно, большинство считает фаворитом сборную Франции, но я бы предпочел сборную Англии, – сказал Кобин.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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