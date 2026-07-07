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Чемпионат мира
07 июля 2026, 23:12 | Обновлено 07 июля 2026, 23:13
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Аргентина повторила достижение Уругвая на чемпионатах мира

Серия матчей аргентинцев с 2+ голами на мировых первенствах достигла 11

07 июля 2026, 23:12 | Обновлено 07 июля 2026, 23:13
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Аргентина повторила достижение Уругвая на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины повторила достижение сборной Уругвая по длине серии матчей с 2+ голами на чемпионатах мира.

Случилось это после победы над Египтом в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 3:2.

Аргентина уже 11 матчей подряд забивает 2+ гола на мировых первенствах.

Серия матчей сборной Аргентины с 2+ голами на чемпионатах мира (11)

  • 2026: Египет – 3:2
  • 2026: Кабо-Верде – 3:2
  • 2026: Иордания – 3:1
  • 2026: Австрия – 2:0
  • 2026: Алжир – 3:0
  • 2022: Франция – 3:3
  • 2022: Хорватия – 3:0
  • 2022: Нидерланды – 2:2
  • 2022: Австралия – 2:1
  • 2022: Польша – 2:0
  • 2022: Мексика – 2:0

Подобной серией на чемпионатах мира может похвастаться только сборная Уругвая (1930-1954, также 11).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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2 ЧМ подряд выигрывали Италия и Бразилия
2 ЧМ неподряд выигрывал Уругвай
у Уругвая 11 матчей неподряд серия с 2+ голами (ЧМ 34-38 пропускали)
у Аргентины 11 матчей подряд серия с 2+ голами
если Голландия пропускала ЧМ 2018, то у нее серия без поражений была неподряд
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