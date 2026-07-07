Аргентина повторила достижение Уругвая на чемпионатах мира
Серия матчей аргентинцев с 2+ голами на мировых первенствах достигла 11
Сборная Аргентины повторила достижение сборной Уругвая по длине серии матчей с 2+ голами на чемпионатах мира.
Случилось это после победы над Египтом в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 3:2.
Аргентина уже 11 матчей подряд забивает 2+ гола на мировых первенствах.
Серия матчей сборной Аргентины с 2+ голами на чемпионатах мира (11)
- 2026: Египет – 3:2
- 2026: Кабо-Верде – 3:2
- 2026: Иордания – 3:1
- 2026: Австрия – 2:0
- 2026: Алжир – 3:0
- 2022: Франция – 3:3
- 2022: Хорватия – 3:0
- 2022: Нидерланды – 2:2
- 2022: Австралия – 2:1
- 2022: Польша – 2:0
- 2022: Мексика – 2:0
Подобной серией на чемпионатах мира может похвастаться только сборная Уругвая (1930-1954, также 11).
Argentina have now scored 2+ goals in 11 consecutive World Cup games:— Squawka (@Squawka) July 7, 2026
⚽️⚽️ vs Mexico
⚽️⚽️ vs Poland
⚽️⚽️ vs Australia
⚽️⚽️ vs Netherlands
⚽️⚽️⚽️ vs Croatia
⚽️⚽️⚽️ vs France
⚽️⚽️⚽️ vs Algeria
⚽️⚽️ vs Austria
⚽️⚽️⚽️ vs Jordan
⚽️⚽️⚽️ vs Cape Verde
⚽️⚽️⚽️ vs Egypt 🆕
They are just… pic.twitter.com/Fhnf2zKMIq
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2 ЧМ неподряд выигрывал Уругвай
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у Аргентины 11 матчей подряд серия с 2+ голами
если Голландия пропускала ЧМ 2018, то у нее серия без поражений была неподряд