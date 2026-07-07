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  4. МЕССИ: «Сборная Аргентины никогда не сдаётся и всегда борется до конца»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 23:03 |
503
0

МЕССИ: «Сборная Аргентины никогда не сдаётся и всегда борется до конца»

Лидер «Альбиселесте» – о невероятном камбэке в матче с Египтом

07 июля 2026, 23:03 |
503
0
МЕССИ: «Сборная Аргентины никогда не сдаётся и всегда борется до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал волевую победу команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2).

До 79-й минуты матча аргентинцы уступали египтянам со счётом 0:2. При этом Месси не смог реализовать пенальти в первом тайме. Ход матча удалось переломить за считанные минуты. Лионель сыграл ключевую роль в камбэке, отличившись голом и голевой передачей.

«Думаю, мы все почувствовали огромное облегчение, учитывая, как развивался матч. Нелегко отыграться, когда ты проигрываешь 2:0. Но, как я всегда говорю, эта команда никогда не сдается и продолжает бороться до самого конца. Нам снова пришлось нелегко, но это же чемпионат мира. Все матчи проходят в напряжённой борьбе и являются чрезвычайно сложными, поэтому я очень счастлив», – сказал Месси.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет против победителя пары Колумбия – Швейцария. Матч состоится в ночь на 12 июля.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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