МЕССИ: «Сборная Аргентины никогда не сдаётся и всегда борется до конца»

39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал волевую победу команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2).

До 79-й минуты матча аргентинцы уступали египтянам со счётом 0:2. При этом Месси не смог реализовать пенальти в первом тайме. Ход матча удалось переломить за считанные минуты. Лионель сыграл ключевую роль в камбэке, отличившись голом и голевой передачей.

«Думаю, мы все почувствовали огромное облегчение, учитывая, как развивался матч. Нелегко отыграться, когда ты проигрываешь 2:0. Но, как я всегда говорю, эта команда никогда не сдается и продолжает бороться до самого конца. Нам снова пришлось нелегко, но это же чемпионат мира. Все матчи проходят в напряжённой борьбе и являются чрезвычайно сложными, поэтому я очень счастлив», – сказал Месси.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет против победителя пары Колумбия – Швейцария. Матч состоится в ночь на 12 июля.