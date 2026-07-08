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Петрокуб
08.07.2026 20:00 - : -
Эгнатия
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Лига чемпионов
08 июля 2026, 12:32 |
247
0

Петрокуб – КФ Эгнатия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Матч начнется в 20:00 по Киеву

08 июля 2026, 12:32 |
247
0
Петрокуб – КФ Эгнатия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
КФ Эгнатия
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В среду, 8 июля, состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Петрокубом» и «КФ Эгнатия». По киевскому времени игра начнётся в 20:00.

Петрокуб

Для «Петрокуба» прошлый сезон чемпионата Молдовы прошел действительно великолепно. Команда смогла вернуть себе чемпионский титул — после 10 матчей в группе победителей на счету клуба было 40 очков, которые и позволили ему занять первое место в общем зачете. Отрыв от ближайшего конкурента, «Шерифа», составлял 6 очков. Новый сезон национальной лиги «Петрокуб» начал с побед над «Милсамом» и «Буюканом».

Однако вот в Кубке Молдовы команде не повезло — «Петрокуб» вылетел на стадии полуфинала после поражения от «Шерифа» с общим счётом 2:1.

КФ Эгнатия

Для албанского гранда предыдущий сезон оказался не столь успешным. Чемпионство «Эгнатия» завоевала в последнем туре – такое же количество очков было (37, из-за специфики регламента со списанием очков) и у «Эльбасана», однако статистика личных встреч у «зелено-чёрных» была более успешной.

В Кубке Албании «Эгнатии» удалось выйти в финал, однако там со счётом 3:2 команда уступила яростному сопернику — «Динамо Тирана».

Личные встречи

Команды ещё ни разу не играли друг с другом в официальных матчах.

Интересные факты

  • «Петрокуб» побеждал в каждом из 9 предыдущих домашних матчей.
  • «Эгнатия», в свою очередь, одержала 3 выездные победы подряд.
  • «Петрокуб» сохранил свои ворота сухими в 5 из 8 последних матчей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.22 для "Петрокуба" и 3.26 для «Эгнатии». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Петрокуб
8 июля 2026 -
20:00
Эгнатия
Тотал больше 2 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Эгнатия Петрокуб Хынчешты прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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