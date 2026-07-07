Агробизнес арендовал братьев-близнецов

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Агробизнес» арендовал на год игроков «Эпицентра» Владислава и Станислава Кристиных.

Поскольку по имеющейся информации контракт близнецов с «Эпицентром» истекает 30 июня 2027 года, то они потом смогут заключить полноценное соглашение, конечно, если их игра будет устраивать главного тренера «Агробизнеса» Александра Чижевского.

8 июля Кристины могут дебютировать в составе «Агробизнеса» в контрольном матче с тернопольской «Нивой».

Ранее «Эпицентр» в товарищеском матче обыграл «Агробизнес».