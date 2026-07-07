Украина. Первая лига07 июля 2026, 21:58 | Обновлено 07 июля 2026, 22:00
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Агробизнес арендовал братьев-близнецов
По окончании сезона братья Кристины смогут подписать полноценные контракты
07 июля 2026, 21:58 | Обновлено 07 июля 2026, 22:00
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Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Агробизнес» арендовал на год игроков «Эпицентра» Владислава и Станислава Кристиных.
Поскольку по имеющейся информации контракт близнецов с «Эпицентром» истекает 30 июня 2027 года, то они потом смогут заключить полноценное соглашение, конечно, если их игра будет устраивать главного тренера «Агробизнеса» Александра Чижевского.
8 июля Кристины могут дебютировать в составе «Агробизнеса» в контрольном матче с тернопольской «Нивой».
Ранее «Эпицентр» в товарищеском матче обыграл «Агробизнес».
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