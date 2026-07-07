Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый чемпионат Украины стартует 31 июля. Расписание матчей 1-го тура
Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 23:16 | Обновлено 07 июля 2026, 23:27
302
0

Новый чемпионат Украины стартует 31 июля. Расписание матчей 1-го тура

«Заря» и «Колос» откроют чемпионат

07 июля 2026, 23:16 | Обновлено 07 июля 2026, 23:27
302
0
Новый чемпионат Украины стартует 31 июля. Расписание матчей 1-го тура
УПЛ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Утверждена дата и время начала матчей 1 тура Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27.

31 июля (пятница)

«Заря» – «Колос» 18:00

1 августа (суббота)

«Кривбасс» – «Карпаты» 13:00

«Харьков» – «Верес» 15:30

2 августа (воскресенье)

«Черноморец» – «Полесье» 13:00

«Эпицентр» – «Оболонь» 15:30

«Динамо» – «Левый Берег» 18:00

3 августа (понедельник)

«Буковина» – ЛНЗ 15:30

«Кудровка» – «Шахтер» 18:00

Участники еврокубков имеют право перенести свои матчи на более поздний срок.

По теме:
Александрия еще определяется с легионерами
Агробизнес арендовал братьев-близнецов
Новачок Буковини: «Сам навіть не знаю, яка в мене позиція»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
Теннис | 07 июля 2026, 07:08 46
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона

Марта прекратила выступления в парном турнире

Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Футбол | 07 июля 2026, 08:48 4
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб

Футболист может покинуть «Манчестер Сити» ради «Реала»

Египетский голкипер повторил вратарский рекорд чемпионатов мира
Футбол | 07.07.2026, 23:06
Египетский голкипер повторил вратарский рекорд чемпионатов мира
Египетский голкипер повторил вратарский рекорд чемпионатов мира
Динамо провело последнюю тренировку на сборе и вылетело на матч еврокубка
Футбол | 07.07.2026, 17:34
Динамо провело последнюю тренировку на сборе и вылетело на матч еврокубка
Динамо провело последнюю тренировку на сборе и вылетело на матч еврокубка
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Футбол | 07.07.2026, 09:06
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
05.07.2026, 19:52 2
Футбол
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
06.07.2026, 08:19
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 6
Бокс
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
06.07.2026, 13:10 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем