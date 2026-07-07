Новый чемпионат Украины стартует 31 июля. Расписание матчей 1-го тура

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Утверждена дата и время начала матчей 1 тура Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27.

31 июля (пятница)

«Заря» – «Колос» 18:00

1 августа (суббота)

«Кривбасс» – «Карпаты» 13:00

«Харьков» – «Верес» 15:30

2 августа (воскресенье)

«Черноморец» – «Полесье» 13:00

«Эпицентр» – «Оболонь» 15:30

«Динамо» – «Левый Берег» 18:00

3 августа (понедельник)

«Буковина» – ЛНЗ 15:30

«Кудровка» – «Шахтер» 18:00

Участники еврокубков имеют право перенести свои матчи на более поздний срок.