Украина. Премьер лига07 июля 2026, 23:16 | Обновлено 07 июля 2026, 23:27
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Новый чемпионат Украины стартует 31 июля. Расписание матчей 1-го тура
«Заря» и «Колос» откроют чемпионат
07 июля 2026, 23:16 | Обновлено 07 июля 2026, 23:27
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Утверждена дата и время начала матчей 1 тура Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27.
31 июля (пятница)
«Заря» – «Колос» 18:00
1 августа (суббота)
«Кривбасс» – «Карпаты» 13:00
«Харьков» – «Верес» 15:30
2 августа (воскресенье)
«Черноморец» – «Полесье» 13:00
«Эпицентр» – «Оболонь» 15:30
«Динамо» – «Левый Берег» 18:00
3 августа (понедельник)
«Буковина» – ЛНЗ 15:30
«Кудровка» – «Шахтер» 18:00
Участники еврокубков имеют право перенести свои матчи на более поздний срок.
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