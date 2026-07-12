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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 23:02 |
2027
6

Динамо существенно повысило зарплату игроку, но тот хочет уйти

Киевляне ведут переговоры о трансфере Бленуце

12 июля 2026, 23:02 |
2027
6 Comments
Динамо существенно повысило зарплату игроку, но тот хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце получил существенное повышение заработной платы, хотя столичный клуб продолжает работать над его возможным уходом в летнее трансферное окно.

По информации румынских СМИ, с 1 июня вступил в силу новый этап контракта футболиста, который предусматривает автоматическое увеличение ежемесячного оклада на 10 тысяч евро.

В дебютном сезоне после перехода в «Динамо» 24-летний форвард получал 30 тысяч евро в месяц (360 тысяч за сезон). Отныне его зарплата составляет 40 тысяч евро ежемесячно, а годовой доход достигнет 480 тысяч евро.

Контракт Бленуце рассчитан до лета 2030 года и предусматривает аналогичную систему ежегодного повышения. Если нападающий останется в киевском клубе до окончания срока действия соглашения, то в последнем сезоне его зарплата вырастет до 840 тысяч евро в год.

По данным источника, общая стоимость контракта превышает 3,1 миллиона евро, включая подписной бонус в размере 100 тысяч евро.

Именно высокий оклад стал одним из главных факторов, затрудняющих поиск нового клуба для нападающего. Интерес к Бленуце проявляют бухарестское «Динамо», «Кадис», «Сигма», «Ракув», «Вечиста» (Краков) и греческий «Левадиакос», однако финансовые условия контракта значительно затрудняют переговоры.

Сообщается, что сам футболист готов пойти на снижение зарплаты ради регулярной игровой практики и перехода в другой клуб.

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Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
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Як можна було купити такий баласт: і в ігровому плані, і в фінансовому?
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+8
Вообще при нынешнем кризисе у Суркиса,странно контракты заключаются! Прошлогодние 5 ничьих на последних минутах,позорище в Европе -это ,что никак не прописывается в контрактах? Может поэтому и так и играют,что бабло не зависит от результатов
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+1
а за що підвищення? не грав не грав і оп підвищення....я теж так хочу((
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-1
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Говорят московский спартак готов купить чорта Бленуцу за Камаз пельменей. Сепар суркис согласился...
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-2
Біжи синку,  біжи. Ще 80% лівоногих з собою забери.
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-4
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