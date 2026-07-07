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Чемпионат мира
07 июля 2026, 20:36 | Обновлено 07 июля 2026, 20:42
394
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ВИДЕО. А теперь точно гол! Египет забил второй мяч в ворота Аргентины

Мостафа Зико сделал счет 2:0 в пользу египетской сборной в матче 1/8 финала ЧМ-2026

07 июля 2026, 20:36 | Обновлено 07 июля 2026, 20:42
394
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ВИДЕО. А теперь точно гол! Египет забил второй мяч в ворота Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Египта удвоила преимущество в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против команды Аргентины.

На 67-й минуте второй гол для египтян забил Мустафа Зико с передачи Хессема Хассана. Зико сделал счет 2:0 в пользу Египта.

Интересно, что Зико забил в ворота Аргентины еще на 58-й мин, но тогда мяч отменили из-за фола перед началом атаки.

Поединок Египта и Аргентины стартовал 7 июля в 19:00 по Киеву на стадионе Мерседес Бенц в Атланте.

❗️ ВИДЕО. А теперь точно гол! Египет забил второй мяч в ворота Аргентины

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Мостафа Зико видео голов и обзор сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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