Чемпионат мира07 июля 2026, 20:36 | Обновлено 07 июля 2026, 20:42
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ВИДЕО. А теперь точно гол! Египет забил второй мяч в ворота Аргентины
Мостафа Зико сделал счет 2:0 в пользу египетской сборной в матче 1/8 финала ЧМ-2026
07 июля 2026, 20:36 | Обновлено 07 июля 2026, 20:42
394
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Сборная Египта удвоила преимущество в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против команды Аргентины.
На 67-й минуте второй гол для египтян забил Мустафа Зико с передачи Хессема Хассана. Зико сделал счет 2:0 в пользу Египта.
Интересно, что Зико забил в ворота Аргентины еще на 58-й мин, но тогда мяч отменили из-за фола перед началом атаки.
Поединок Египта и Аргентины стартовал 7 июля в 19:00 по Киеву на стадионе Мерседес Бенц в Атланте.
❗️ ВИДЕО. А теперь точно гол! Египет забил второй мяч в ворота Аргентины
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