Месси в 34-й раз в карьере не реализовал пенальти
Вспомним всех соперников, в матчах против которых аргентинец не забил пенальти в игровое время
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в 34-й раз в своей карьере не реализовал пенальти в игровое время матчей.
В этот раз это произошло в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Египта.
Из этих 34 незабитых пенальти 4 пришлись на матчи чемпионатов мира, где Месси стал рекордсменом по количеству пробитых ударов с отметки (8).
Игроки с наибольшим количеством пенальти на чемпионатах мира в игровое время
- 8 – Лионель Месси (Аргентина)
- 7 – Гарри Кейн (Англия)
Из этих 8 пенальти аргентинец реализовал всего 50% (4).
Два из этих четырех нереализованных одиннадцатиметровых ударов были на текущем мундиале, тем самым аргентинец стал первым игроком в истории, не забившим два пенальти в игровое время на одном мировом первенстве.
Соперники, в матчах против которых Лионель Месси не реализовал пенальти (34)
- 2026, Чемпионат мира, Египет
- 2026, Чемпионат мира, Австрия
- 2025, МЛС, Шарлотт
- 2022, Чемпионат мира, Польша
- 2022, Лига чемпионов, Реал
- 2021, Ла Лига, Валенсия
- 2021, Лига чемпионов, ПСЖ
- 2020, Ла Лига, Валенсия
- 2019, Товарищеский, Бразилия
- 2019, Ла Лига, Вальядолид
- 2018, Чемпионат мира, Исландия
- 2018, Кубок Испании, Эспаньол
- 2017, Ла Лига, Депортиво
- 2017, Ла Лига, Алавес
- 2017, Ла Лига, Эйбар
- 2016, Ла Лига, Хетафе
- 2016, Ла Лига, Сельта
- 2015, Ла Лига, Леванте
- 2015, Ла Лига, Атлетик
- 2015, Лига чемпионов, Манчестер Сити
- 2015, Кубок Испании, Атлетико
- 2014, Товарищеский, Бразилия
- 2014, Ла Лига, Леванте
- 2014, Ла Лига, Бетис
- 2013, Суперкубок Испании, Атлетико
- 2012, Товарищеский, Германия
- 2012, Лига чемпионов, Челси
- 2012, Кубок Испании, Валенсия
- 2011, Ла Лига, Севилья
- 2011, Кубок Испании, Бетис
- 2010, Лига чемпионов, Панатинаикос
- 2009, Ла Лига, Рекреативо
- 2008, Кубок Испании, Бенидорм
- 2008, Кубок Испании, Вильярреал
Также отметим, что Аргентина вышла в лидеры чемпионатов мира по количеству пробитых пенальти в игровое время (19).
Сборные, которые чаще всего исполняли пенальти на чемпионатах мира
- 19 – Аргентина
- 18 – Испания
- 17 – Франция
- 15 – Германия
- 15 – Бразилия
- 15 – Англия
- 14 – Мексика
Lionel Messi has now missed HALF of his penalties taken at World Cups (4/8) 😲 pic.twitter.com/2mjxggTu0Y— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 7, 2026
2 - Lionel Messi is the first player in World Cup history to miss two penalties at a single edition (excluding shootouts).— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Shock. pic.twitter.com/PThOcWlcat
🇦🇷 L'Argentine (19) est la nation ayant obtenu le plus de penalties dans l'histoire de la Coupe du Monde devant l'Espagne (18). #ARGEGY— Stats Foot (@Statsdufoot) July 7, 2026
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