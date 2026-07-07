Месси в 34-й раз в карьере не реализовал пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в 34-й раз в своей карьере не реализовал пенальти в игровое время матчей.

В этот раз это произошло в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Египта.

Из этих 34 незабитых пенальти 4 пришлись на матчи чемпионатов мира, где Месси стал рекордсменом по количеству пробитых ударов с отметки (8).

Игроки с наибольшим количеством пенальти на чемпионатах мира в игровое время

8 – Лионель Месси (Аргентина)

7 – Гарри Кейн (Англия)

Из этих 8 пенальти аргентинец реализовал всего 50% (4).

Два из этих четырех нереализованных одиннадцатиметровых ударов были на текущем мундиале, тем самым аргентинец стал первым игроком в истории, не забившим два пенальти в игровое время на одном мировом первенстве.

Соперники, в матчах против которых Лионель Месси не реализовал пенальти (34)

2026, Чемпионат мира, Египет

2026, Чемпионат мира, Австрия

2025, МЛС, Шарлотт

2022, Чемпионат мира, Польша

2022, Лига чемпионов, Реал

2021, Ла Лига, Валенсия

2021, Лига чемпионов, ПСЖ

2020, Ла Лига, Валенсия

2019, Товарищеский, Бразилия

2019, Ла Лига, Вальядолид

2018, Чемпионат мира, Исландия

2018, Кубок Испании, Эспаньол

2017, Ла Лига, Депортиво

2017, Ла Лига, Алавес

2017, Ла Лига, Эйбар

2016, Ла Лига, Хетафе

2016, Ла Лига, Сельта

2015, Ла Лига, Леванте

2015, Ла Лига, Атлетик

2015, Лига чемпионов, Манчестер Сити

2015, Кубок Испании, Атлетико

2014, Товарищеский, Бразилия

2014, Ла Лига, Леванте

2014, Ла Лига, Бетис

2013, Суперкубок Испании, Атлетико

2012, Товарищеский, Германия

2012, Лига чемпионов, Челси

2012, Кубок Испании, Валенсия

2011, Ла Лига, Севилья

2011, Кубок Испании, Бетис

2010, Лига чемпионов, Панатинаикос

2009, Ла Лига, Рекреативо

2008, Кубок Испании, Бенидорм

2008, Кубок Испании, Вильярреал

Также отметим, что Аргентина вышла в лидеры чемпионатов мира по количеству пробитых пенальти в игровое время (19).

Сборные, которые чаще всего исполняли пенальти на чемпионатах мира

19 – Аргентина

18 – Испания

17 – Франция

15 – Германия

15 – Бразилия

15 – Англия

14 – Мексика

Lionel Messi has now missed HALF of his penalties taken at World Cups (4/8) 😲 pic.twitter.com/2mjxggTu0Y — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 7, 2026

2 - Lionel Messi is the first player in World Cup history to miss two penalties at a single edition (excluding shootouts).



Shock. pic.twitter.com/PThOcWlcat — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026