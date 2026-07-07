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  4. Месси в 34-й раз в карьере не реализовал пенальти
Чемпионат мира
07 июля 2026, 19:51 | Обновлено 07 июля 2026, 20:01
625
0

Месси в 34-й раз в карьере не реализовал пенальти

Вспомним всех соперников, в матчах против которых аргентинец не забил пенальти в игровое время

07 июля 2026, 19:51 | Обновлено 07 июля 2026, 20:01
625
0
Месси в 34-й раз в карьере не реализовал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в 34-й раз в своей карьере не реализовал пенальти в игровое время матчей.

В этот раз это произошло в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Египта.

Из этих 34 незабитых пенальти 4 пришлись на матчи чемпионатов мира, где Месси стал рекордсменом по количеству пробитых ударов с отметки (8).

Игроки с наибольшим количеством пенальти на чемпионатах мира в игровое время

  • 8 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 7 – Гарри Кейн (Англия)

Из этих 8 пенальти аргентинец реализовал всего 50% (4).

Два из этих четырех нереализованных одиннадцатиметровых ударов были на текущем мундиале, тем самым аргентинец стал первым игроком в истории, не забившим два пенальти в игровое время на одном мировом первенстве.

Соперники, в матчах против которых Лионель Месси не реализовал пенальти (34)

  • 2026, Чемпионат мира, Египет
  • 2026, Чемпионат мира, Австрия
  • 2025, МЛС, Шарлотт
  • 2022, Чемпионат мира, Польша
  • 2022, Лига чемпионов, Реал
  • 2021, Ла Лига, Валенсия
  • 2021, Лига чемпионов, ПСЖ
  • 2020, Ла Лига, Валенсия
  • 2019, Товарищеский, Бразилия
  • 2019, Ла Лига, Вальядолид
  • 2018, Чемпионат мира, Исландия
  • 2018, Кубок Испании, Эспаньол
  • 2017, Ла Лига, Депортиво
  • 2017, Ла Лига, Алавес
  • 2017, Ла Лига, Эйбар
  • 2016, Ла Лига, Хетафе
  • 2016, Ла Лига, Сельта
  • 2015, Ла Лига, Леванте
  • 2015, Ла Лига, Атлетик
  • 2015, Лига чемпионов, Манчестер Сити
  • 2015, Кубок Испании, Атлетико
  • 2014, Товарищеский, Бразилия
  • 2014, Ла Лига, Леванте
  • 2014, Ла Лига, Бетис
  • 2013, Суперкубок Испании, Атлетико
  • 2012, Товарищеский, Германия
  • 2012, Лига чемпионов, Челси
  • 2012, Кубок Испании, Валенсия
  • 2011, Ла Лига, Севилья
  • 2011, Кубок Испании, Бетис
  • 2010, Лига чемпионов, Панатинаикос
  • 2009, Ла Лига, Рекреативо
  • 2008, Кубок Испании, Бенидорм
  • 2008, Кубок Испании, Вильярреал

Также отметим, что Аргентина вышла в лидеры чемпионатов мира по количеству пробитых пенальти в игровое время (19).

Сборные, которые чаще всего исполняли пенальти на чемпионатах мира

  • 19 – Аргентина
  • 18 – Испания
  • 17 – Франция
  • 15 – Германия
  • 15 – Бразилия
  • 15 – Англия
  • 14 – Мексика
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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