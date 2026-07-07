ФОТО. Лицо и эмоции Месси после очередного нереализованного пенальти на ЧМ
7 июля Лионель не сумел переиграть голкипера сборной Египта на 21-й минуте
7 июля именитый Лионель Месси не реализовал пенальти в ворота сборной Египта.
На 21-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 форвард команды Аргентины не сумел отличиться с 11-метровой точки – голкипер египтян Мостафа Шабаир отбл удар Лео.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей момента и эмоций Месси после упущенного шанса!
Месси во второй раз не забил с пенальти на ЧМ-2026. Во втором туре группы J Лео не реализовал 11-метровый в поединке против Австрии, в котором затем оформил дубль.
Аргентина уступает Египту со счетом 0:1 после пропущенного на 15-й мин от Ибрагима Яссера.
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после очередного нереализованного пенальти на ЧМ
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