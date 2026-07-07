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Чемпионат мира
07 июля 2026, 19:40 | Обновлено 07 июля 2026, 20:04
1482
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ФОТО. Лицо и эмоции Месси после очередного нереализованного пенальти на ЧМ

7 июля Лионель не сумел переиграть голкипера сборной Египта на 21-й минуте

07 июля 2026, 19:40 | Обновлено 07 июля 2026, 20:04
1482
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ФОТО. Лицо и эмоции Месси после очередного нереализованного пенальти на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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7 июля именитый Лионель Месси не реализовал пенальти в ворота сборной Египта.

На 21-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 форвард команды Аргентины не сумел отличиться с 11-метровой точки – голкипер египтян Мостафа Шабаир отбл удар Лео.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей момента и эмоций Месси после упущенного шанса!

Месси во второй раз не забил с пенальти на ЧМ-2026. Во втором туре группы J Лео не реализовал 11-метровый в поединке против Австрии, в котором затем оформил дубль.

Аргентина уступает Египту со счетом 0:1 после пропущенного на 15-й мин от Ибрагима Яссера.

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после очередного нереализованного пенальти на ЧМ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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