7 июля именитый Лионель Месси не реализовал пенальти в ворота сборной Египта.

На 21-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 форвард команды Аргентины не сумел отличиться с 11-метровой точки – голкипер египтян Мостафа Шабаир отбл удар Лео.

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Месси во второй раз не забил с пенальти на ЧМ-2026. Во втором туре группы J Лео не реализовал 11-метровый в поединке против Австрии, в котором затем оформил дубль.

Аргентина уступает Египту со счетом 0:1 после пропущенного на 15-й мин от Ибрагима Яссера.

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после очередного нереализованного пенальти на ЧМ