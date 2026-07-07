Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси установил антирекорд чемпионатов мира по пенальти
Чемпионат мира
07 июля 2026, 19:38 | Обновлено 07 июля 2026, 19:54
1574
2

Месси установил антирекорд чемпионатов мира по пенальти

Промах Лионеля Месси с 11-метрового стал историческим

07 июля 2026, 19:38 | Обновлено 07 июля 2026, 19:54
1574
2 Comments
Месси установил антирекорд чемпионатов мира по пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В предпоследнем матче 1/8 финала чемпионата мира играют сборные Аргентины и Египта. Африканцы повели в середине первого тайма после удара Яссера Ибрахима, но соперник сразу получил право пробить пенальти. К мячу у чемпионов мира подошел Лионель Месси и направил мяч чуть правее ворот, а голкипер парировал.

Это уже четвертый промах с 11-метровой отметки на чемпионатах мира для легендарного аргентинца (в статистику не включены послематчевые пенальти). Более того, Месси стал первым футболистом в истории мундиалей, который не забил с игры два пенальти на одном турнире. Ранее он не сумел переиграть австрийского вратаря. Также больше Месси с 11-метрового никто не промахивался на чемпионатах мира - только 4 гола из 8 попыток.

Победитель матч Аргентина – Египет далее сыграет против Швейцарии или Колумбии.

По теме:
ВИДЕО. А теперь точно гол! Египет забил второй мяч в ворота Аргентины
ФОТО. Египет забил второй гол Аргентине, но его отменили: что случилось?
ВИДЕО. Известный блогер пытался помешать Месси забить пенальти
сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
Футбол | 07 июля 2026, 01:44 1
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»

От бывшего игрока досталось Роберто Мартинесу

Аргентина – Египет. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 07 июля 2026, 17:30 7
Аргентина – Египет. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026
Аргентина – Египет. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026

Месси vs Салах: поединок состоится 7 июля на Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте (19:00)

Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Футбол | 07.07.2026, 05:01
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Футбол | 07.07.2026, 00:45
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Футбол | 07.07.2026, 20:02
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як би цей пенальті не став останнім для Мессі на чемпіонатах світу...
Ответить
0
Напрошуються аналогії з матчем Бразилія-Норвегія.
Ответить
0
Популярные новости
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 9
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
05.07.2026, 19:52 2
Футбол
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 9
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем