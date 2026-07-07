Месси установил антирекорд чемпионатов мира по пенальти

В предпоследнем матче 1/8 финала чемпионата мира играют сборные Аргентины и Египта. Африканцы повели в середине первого тайма после удара Яссера Ибрахима, но соперник сразу получил право пробить пенальти. К мячу у чемпионов мира подошел Лионель Месси и направил мяч чуть правее ворот, а голкипер парировал.

Это уже четвертый промах с 11-метровой отметки на чемпионатах мира для легендарного аргентинца (в статистику не включены послематчевые пенальти). Более того, Месси стал первым футболистом в истории мундиалей, который не забил с игры два пенальти на одном турнире. Ранее он не сумел переиграть австрийского вратаря. Также больше Месси с 11-метрового никто не промахивался на чемпионатах мира - только 4 гола из 8 попыток.

Победитель матч Аргентина – Египет далее сыграет против Швейцарии или Колумбии.