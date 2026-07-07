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Чемпионат мира
07 июля 2026, 19:21 | Обновлено 07 июля 2026, 19:44
914
0

ВИДЕО. Египет шокировал Аргентину, забив на 15-й мин матча 1/8 финала ЧМ-26

Яссер Ибрагим открыл счет на старте поединка, 1:0 в пользу египетской сборной

07 июля 2026, 19:21 | Обновлено 07 июля 2026, 19:44
914
0
ВИДЕО. Египет шокировал Аргентину, забив на 15-й мин матча 1/8 финала ЧМ-26
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Египта вышла вперед в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Аргентины.

На 15-й минуте счет открыл Яссер Ибрагим точным ударом головой после навеса от Марвана Аттии, 1:0 в пользу египетской сборной.

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Для Яссера, который играет на позиции центрального защитника, это первый гол на этом мундиале.

Встреча Аргентины и Египта стартовала 7 июля в 19:00 по Киеву на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте.

❗️ ВИДЕО. Египет шокировал Аргентину, забив на 15-й мин матча 1/8 финала ЧМ-26

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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