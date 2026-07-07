ВИДЕО. Египет шокировал Аргентину, забив на 15-й мин матча 1/8 финала ЧМ-26
Яссер Ибрагим открыл счет на старте поединка, 1:0 в пользу египетской сборной
Сборная Египта вышла вперед в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Аргентины.
На 15-й минуте счет открыл Яссер Ибрагим точным ударом головой после навеса от Марвана Аттии, 1:0 в пользу египетской сборной.
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Для Яссера, который играет на позиции центрального защитника, это первый гол на этом мундиале.
Встреча Аргентины и Египта стартовала 7 июля в 19:00 по Киеву на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте.
❗️ ВИДЕО. Египет шокировал Аргентину, забив на 15-й мин матча 1/8 финала ЧМ-26
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