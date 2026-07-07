ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка оформил трансфер за 17.5 млн евро

Лондонский «Брентфорд» официально объявил о подписании контракта с английским вингером «Бернли» Джейдоном Энтони.

Отмечается, что контракт между 26-летним футболистом и «пчелами» будет действовать до лета 2030 года. Также в соглашении предусмотрено продление сотрудничества ещё на один сезон. Эта опция может быть активирована клубом в одностороннем порядке.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ она составила 17,5 миллионов евро.

Напомним, в составе «Брентфорда» выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

В сезоне 2025/26 Джейдон Энтони провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми голами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» может продать Игора Тиаго.