ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка оформил трансфер за 17.5 млн евро
Джейдон Энтони перешел из Бернли в Брентфорд
Лондонский «Брентфорд» официально объявил о подписании контракта с английским вингером «Бернли» Джейдоном Энтони.
Отмечается, что контракт между 26-летним футболистом и «пчелами» будет действовать до лета 2030 года. Также в соглашении предусмотрено продление сотрудничества ещё на один сезон. Эта опция может быть активирована клубом в одностороннем порядке.
Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ она составила 17,5 миллионов евро.
Напомним, в составе «Брентфорда» выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк.
В сезоне 2025/26 Джейдон Энтони провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми голами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» может продать Игора Тиаго.
Today is where your book begins 🐝— Brentford FC (@BrentfordFC) July 7, 2026
Jaidon Anthony X Brentford pic.twitter.com/q8jsT4dF2r
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