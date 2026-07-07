Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка оформил трансфер за 17.5 млн евро
Англия
07 июля 2026, 23:39 |
315
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка оформил трансфер за 17.5 млн евро

Джейдон Энтони перешел из Бернли в Брентфорд

07 июля 2026, 23:39 |
315
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка оформил трансфер за 17.5 млн евро
ФК Брентфорд. Джейдон Энтони
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лондонский «Брентфорд» официально объявил о подписании контракта с английским вингером «Бернли» Джейдоном Энтони.

Отмечается, что контракт между 26-летним футболистом и «пчелами» будет действовать до лета 2030 года. Также в соглашении предусмотрено продление сотрудничества ещё на один сезон. Эта опция может быть активирована клубом в одностороннем порядке.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ она составила 17,5 миллионов евро.

Напомним, в составе «Брентфорда» выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

В сезоне 2025/26 Джейдон Энтони провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми голами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» может продать Игора Тиаго.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала конкурента для украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Проиграл конкуренцию украинцу: звездный форвард уехал в Японию
Ньюкасл нацелился на звезду сборной Германии за 120 миллионов евро
Джейдон Энтони Бернли Брентфорд трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Бокс | 07 июля 2026, 08:26 6
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой

Бенте считает Кабайела идеальным соперником

Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Футбол | 07 июля 2026, 09:06 23
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»

Футболист ответил сенатору Парагвая

«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
Теннис | 07.07.2026, 07:08
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Футбол | 07.07.2026, 21:15
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
МЕССИ: «Сборная Аргентины никогда не сдаётся и всегда борется до конца»
Футбол | 07.07.2026, 23:03
МЕССИ: «Сборная Аргентины никогда не сдаётся и всегда борется до конца»
МЕССИ: «Сборная Аргентины никогда не сдаётся и всегда борется до конца»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
06.07.2026, 13:10 14
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
07.07.2026, 00:48 7
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 10
Футбол
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
06.07.2026, 10:42 3
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем