На звезду национальной сборной было совершено вооруженное нападение

Защитник сборной Зимбабве и клуба «Мамелоди Сандаунз» Дивайн Лунга стал жертвой вооруженного нападения в Южно-Африканской Республике. Футболисту удалось выжить после перестрелки.

Инцидент произошел в Йоханнесбурге, когда 31-летний игрок ехал в церковь вместе со своим младшим братом. По информации BBC, неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь по автомобилю Лунги.

Полиция ЮАР начала расследование дела по статье о покушении на убийство. Представительница правоохранительных органов капитан Тинтсвало Сибеко сообщила, что подозреваемые пока не задержаны.

Дивайн Лунга выступает за «Мамелоди Сандаунз» с 2021 года. В составе клуба он четыре раза становился чемпионом ЮАР, а также помог команде одержать победу в Лиге чемпионов Африки.

Всего защитник провел более 50 матчей за южноафриканский клуб. В составе сборной Зимбабве Лунга сыграл 27 матчей и входил в заявку команды на отборочный турнир к чемпионату мира-2026.