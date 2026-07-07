Оборона рухнет. Безус спрогнозировал счет матча ЧМ Швейцария – Колумбия

Сегодня, 7 июля – в 23:00 по киевскому времени возьмет старт последний матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся Швейцария и Колумбия. Для колумбийцев выход в четвертьфинал может стать вторым в истории, тогда, как швейцарцы до этой стадии соревнований доходили трижды, однако в последний раз это было в далеком 1954 году.

Своими ожиданиями от этого противостояния и прогнозом эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Швейцария не очень уверенно начала турнир, сыграв вничью с Катаром, – сказал Безус. – Однако с каждым матчем команда добавляла. А поединок с Алжиром в 1/16 финала был выигран швейцарцами чуть ли не идеально с тактической точки зрения.

И вообще подопечные Мурата Якина умеют демонстрировать адаптивную тактику. Они могут играть и первым номером или отдать инициативу сопернику, когда этого требует ситуация. Плюс, практически всегда их замены усиливают игру. Хотя в игре с Колумбией, считаю, что швейцарцы будут действовать с позиции силы.

Что касается Колумбии, то, несмотря на то, что и эта сборная любит и умеет атаковать, мне нравится их действия в обороне. Достаточно сказать, что за четыре поединка на турнире подопечные Нестора Лоренцо пропустили всего один гол.

Тем не менее, для меня Швейцария – фаворит данного противостояния. Более того, им по силам забить и не один гол. Оборона южноамериканцев рухнет. В составе швейцарцев я бы отметил Жоана Манзамби и Дана Ндойе. Мне кажется, что кто-то из них обязательно забьет один из голов своей команды. 2:0.