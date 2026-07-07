Феникс-Мариуполь в товарищеском матче разгромил Пробой
Поединок «Феникс-Мариуполь» – «Пробой» завершился со счетом 3:0
Клубы Первой лиги продолжают подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 7 июля, «Феникс-Мариуполь» и «Пробой» провели контрольный поединок во Львове.
«Феникс-Мариуполь» вышел вперед на 13-й минуте поединка. Счет открыл игрок, находящийся в клубе на просмотре.
В начале второго тайма хозяева поля увеличили свое преимущество в счете. Сергей Кисленко, который на днях подписал с ФК «Феникс-Мариуполь» новый контракт, забил на 46-й минуте.
На этом подопечные Максима Фещука не остановились. На 60-й минуте Валерий Кучеров довел счет до разгромного.
Товарищеский матч. Львов. 7 июля
«Феникс-Мариуполь» – «Пробой» – 3:0
Голы: ИНП, 13, Кисленко, 46, Кучеров, 60
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