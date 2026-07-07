Феникс-Мариуполь в товарищеском матче разгромил Пробой

Клубы Первой лиги продолжают подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 7 июля, «Феникс-Мариуполь» и «Пробой» провели контрольный поединок во Львове.

«Феникс-Мариуполь» вышел вперед на 13-й минуте поединка. Счет открыл игрок, находящийся в клубе на просмотре.

В начале второго тайма хозяева поля увеличили свое преимущество в счете. Сергей Кисленко, который на днях подписал с ФК «Феникс-Мариуполь» новый контракт, забил на 46-й минуте.

На этом подопечные Максима Фещука не остановились. На 60-й минуте Валерий Кучеров довел счет до разгромного.

Товарищеский матч. Львов. 7 июля

«Феникс-Мариуполь» – «Пробой» – 3:0

Голы: ИНП, 13, Кисленко, 46, Кучеров, 60