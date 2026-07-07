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Феникс-Мариуполь
07.07.2026 13:00 – FT 3 : 0
Пробой
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Украина. Первая лига
07 июля 2026, 15:32 | Обновлено 07 июля 2026, 15:33
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0

Феникс-Мариуполь в товарищеском матче разгромил Пробой

Поединок «Феникс-Мариуполь» – «Пробой» завершился со счетом 3:0

07 июля 2026, 15:32 | Обновлено 07 июля 2026, 15:33
140
0
Феникс-Мариуполь в товарищеском матче разгромил Пробой
ФК Феникс-Мариуполь
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Клубы Первой лиги продолжают подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 7 июля, «Феникс-Мариуполь» и «Пробой» провели контрольный поединок во Львове.

«Феникс-Мариуполь» вышел вперед на 13-й минуте поединка. Счет открыл игрок, находящийся в клубе на просмотре.

В начале второго тайма хозяева поля увеличили свое преимущество в счете. Сергей Кисленко, который на днях подписал с ФК «Феникс-Мариуполь» новый контракт, забил на 46-й минуте.

На этом подопечные Максима Фещука не остановились. На 60-й минуте Валерий Кучеров довел счет до разгромного.

Товарищеский матч. Львов. 7 июля

«Феникс-Мариуполь» – «Пробой» – 3:0

Голы: ИНП, 13, Кисленко, 46, Кучеров, 60

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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