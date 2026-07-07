7 июля на чемпионате мира 2026 состоится топовый матч на стадии 1/8 финала – между собой сыграют сборные Аргентины и Египта.

Команды проведут очный поединок на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте, штат Джорджия (США). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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Главный арбитр поединка – французский судья Франсуа Летексье.

Сборную Аргентины тренирует Лионель Скалони. Наставником Египтом являться Хоссам Хассан.

С первых минут на поле в составе Аргентины сыграет легендарный 39-летний Лионель Месси. Противостоять ему будет звездный вингер Мохамед Салах.

Аргентина на групповом этапе выиграла все три поединка, одолев Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). На старте плей-офф аргентинцы выбили Кабо-Верде (3:2).

Египет завершил группу с двумя ничьими: Бельгия (1:1) и Иран (1:1), и с одной победой – над Новой Зеландией (3:1). В 1/16 финала египтяне выиграли у Австралии (1:1, пен. 4:2).

Победитель противостояния в 1/4 финала ЧМ-2026 встретится или со Швейцарией, или с Колумбией.

Аргентина – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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