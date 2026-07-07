Аргентина – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
7 июля на чемпионате мира 2026 состоится топовый матч на стадии 1/8 финала – между собой сыграют сборные Аргентины и Египта.
Команды проведут очный поединок на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте, штат Джорджия (США). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный арбитр поединка – французский судья Франсуа Летексье.
Сборную Аргентины тренирует Лионель Скалони. Наставником Египтом являться Хоссам Хассан.
С первых минут на поле в составе Аргентины сыграет легендарный 39-летний Лионель Месси. Противостоять ему будет звездный вингер Мохамед Салах.
Аргентина на групповом этапе выиграла все три поединка, одолев Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). На старте плей-офф аргентинцы выбили Кабо-Верде (3:2).
Египет завершил группу с двумя ничьими: Бельгия (1:1) и Иран (1:1), и с одной победой – над Новой Зеландией (3:1). В 1/16 финала египтяне выиграли у Австралии (1:1, пен. 4:2).
Победитель противостояния в 1/4 финала ЧМ-2026 встретится или со Швейцарией, или с Колумбией.
Аргентина – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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