Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Аргентина
07.07.2026 19:00 - : -
Египет
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 июля 2026, 15:01 |
152
0

Аргентина – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

07 июля 2026, 15:01 |
152
0
Аргентина – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

7 июля на чемпионате мира 2026 состоится топовый матч на стадии 1/8 финала – между собой сыграют сборные Аргентины и Египта.

Команды проведут очный поединок на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте, штат Джорджия (США). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный арбитр поединка – французский судья Франсуа Летексье.

Сборную Аргентины тренирует Лионель Скалони. Наставником Египтом являться Хоссам Хассан.

С первых минут на поле в составе Аргентины сыграет легендарный 39-летний Лионель Месси. Противостоять ему будет звездный вингер Мохамед Салах.

Аргентина на групповом этапе выиграла все три поединка, одолев Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). На старте плей-офф аргентинцы выбили Кабо-Верде (3:2).

Египет завершил группу с двумя ничьими: Бельгия (1:1) и Иран (1:1), и с одной победой – над Новой Зеландией (3:1). В 1/16 финала египтяне выиграли у Австралии (1:1, пен. 4:2).

Победитель противостояния в 1/4 финала ЧМ-2026 встретится или со Швейцарией, или с Колумбией.

Аргентина – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Аргентина – Египет
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Оборона рухнет. Безус спрогнозировал счет матча ЧМ Швейцария – Колумбия
Два невероятных бомбардира в 1/4 финала ЧМ. Статистика Холанда и Кейна
Скорбите по Германии и Нидерландам? Слушайте сюда!
сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси Лионель Скалони
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Бокс | 07 июля 2026, 09:40 3
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»

О’Шаки Фостер готов к бою с украинским боксером

ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
Бокс | 07 июля 2026, 10:07 2
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика

Соперником Гассиева станет Кадиру

Эвандер Холифилд решил навсегда опозорить свое имя
Бокс | 07.07.2026, 08:32
Эвандер Холифилд решил навсегда опозорить свое имя
Эвандер Холифилд решил навсегда опозорить свое имя
Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Футбол | 07.07.2026, 09:06
Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назначил нового директора по футбольным операциям
Футбол | 07.07.2026, 13:11
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назначил нового директора по футбольным операциям
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назначил нового директора по футбольным операциям
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 41
Теннис
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
06.07.2026, 07:23 3
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 21
Футбол
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
06.07.2026, 14:32 72
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем