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07 июля 2026, 14:29 |
51
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Прогноз на матч ЧМ-2026: Аргентина – Египет, 1/8 финала

Встреча начнется 7 июля в 19:00 по Киеву

07 июля 2026, 14:29 |
51
0
Прогноз на матч ЧМ-2026: Аргентина – Египет, 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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7 июля, в 1/8 финала чемпионата мира, свою встречу проведут Аргентина – Египет. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Аргентина

Аргентинцы приехали на турнир в статусе действующих чемпионов, хоть Месси уже не молод, игра строится вокруг него. На групповом этапе план работал, выиграли все матчи, заняв первое место в группе. По очереди южноамериканцы разобрались с Алжиром – 3:0, Австрией – 2:0 и Иорданией – 1:1.

В 1/16 подопечные Скалони должны были сыграть против сенсации турнира Кабо-Верде, где все ждали уверенной победы чемпионов мира. Месси открыл счет еще в первом тайме, забив свой седьмой мяч на турнире, соперник не сдался, сумев сравнять во второй половине.

Так дело дошло до овертайма, где аргентинцы снова вышли вперед, но и на этот раз африканцы сравняли. Только на третий гол южноамериканцев не нашлось ответа, хотя моменты были – 3:2 в пользу Месси и компании. Команда не впечатлила в предыдущем матче, есть вопросы к игре в обороне и самоотдаче в целом.

Египет

Для «фараонов» испытания начались еще на групповом этапе, когда они в первом туре расписали мировую с сильными бельгийцами – 1:1. Далее был непростой матч против Новой Зеландии, где соперник даже открыл счет, но египтяне перевернули игру во втором тайме, одержав победу со счетом 3:1.

В последнем туре группового раунда расписали нулевую ничью со сборной Ирана, что позволило стать вторыми в квартете. Тяжелая битва была в 1/16 финала против Австралии, где удалось забить ранний мяч, но во втором тайме счет сравнялся из-за автогола.

Соперники так и не определили победителя в игровое время, а в серии пенальти египтяне были безупречны, в то время, как соперник дважды промазал.

Личные встречи

Команды играли между собой всего раз, встреча состоялась еще в 2008 году и была товарищеской, тогда аргентинцы одержали победу со счетом 2:0.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.33 для Аргентины и 11.00 для Египта. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Действующие чемпионы мира считаются фаворитами этой пары, но на фоне последнего матча, Аргентина уже не выглядит такой грозной. Южноамериканцев можно нейтрализовать, это и постарается сделать Египет. Зрелищного футбола я не жду, хотя аргентинцы наверняка постараются сыграть первым номером. Поставлю здесь на тотал меньше 2,5 голов за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Аргентина
7 июля 2026 -
19:00
Египет
Тотал меньше 2.5 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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