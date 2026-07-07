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Чемпионат мира
07 июля 2026, 14:15 | Обновлено 07 июля 2026, 14:25
646
0

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Осталось определить последнюю пару 1/4 финала

В ночь на 7 июля сборная Бельгии разгромила США и вышла на команду Испании

07 июля 2026, 14:15 | Обновлено 07 июля 2026, 14:25
646
0
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Осталось определить последнюю пару 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 определены три четвертьфинальные пары из четырех.

В ночь на 7 июля сборная Бельгии разгромила команду США (4:1) в 1/8 финала и вышла на Испанию, которая выбила Португалию (1:0).

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Бельгия стала шестым участником 1/4 финала ЧМ-2026. Известные пары четвертьфинальные ЧМ-2026: Франция – Марокко, Испания – Бельгия, Норвегия – Англия.

Последние четвертьфиналисты мундиаля определятся уже 7 июля в матчах Аргентина – Египет (19:00) и Швейцария – Колумбия (23:00). Победители этих пар сыграют друг с другом в четвертьфинале.

Чемпионате мира 2026. 1/8 финала, 7 июля

США – Бельгия – 1:4

Голы: Тилльман, 31 – де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3

Видеообзор матча

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

  • 04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
  • 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
  • 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2
  • 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3
  • 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1
  • 07.07. 03:00. США – Бельгия – 1:4
  • 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
  • 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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