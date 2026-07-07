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  4. Швейцария – Колумбия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/8 финала ЧМ
Чемпионат мира
07 июля 2026, 14:03 |
287
0

Швейцария – Колумбия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/8 финала ЧМ

Экс-игрок и тренер Динамо, амбассадор betking – о предстоящем поединке на мундиале

07 июля 2026, 14:03 |
287
0
Швейцария – Колумбия. Прогноз Александра Шовковского на матч 1/8 финала ЧМ
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Сборные Швейцарии и Колумбии последними выйдут на поле в 1/8 финала чемпионата мира.

Европейская команда упустила очки в первом матче с Катаром (1:1), и после победы над боснийцами (4:1) для нее фактически начались игры плей-офф. Успех с Канадой (2:1) позволил остаться в Ванкувере на следующие поединки, и в 1/16 финала была заслуженная виктория с Алжиром (2:0).

Швейцария умеет атаковать, в том числе и на скорости благодаря взрывным крайкам Дану Ндою и Рубену Варгасу, а Брель Эмболо регулярно получает шансы для ударов, к тому же и Йоан Манзамби может снова отличиться. В ближайшем поединке тренер Мурат Якин может спокойно выбирать состав – практически все в оптимальной готовности.

Колумбия играет в атакующий футбол и умело применяет контрпрессинг. При обилии ударов по воротам маловато качественного завершения, к тому же выпал форвард Джон Кордоба. Большую часть голов латиноамериканцев на турнире получил в свои ворота Узбекистан (3:1). Победа над ДР Конго получилась скромной (1:0), а ничьей с Португалией (0:0) хватило для первого места в группе. В плей-офф легко была сломлена Гана, несмотря на счет 1:0.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

У соперников поставленная игра, и вряд ли мы увидим унылое перекатывание мяча у центрального круга без намерения идти вперед. С другой стороны, просто так раскрываться и рисковать никто не будет при равном счете, ведь на кону стоит слишком много.

Несмотря на то, что Колумбия считается небольшим, но фаворитом, считаю, что в концовке поединка обязательно скажутся перелеты команды Нестора Лоренсо по всей Америке и лишний день отдыха у соперника. Наставник сборной Швейцарии отлично это понимает, поэтому вряд ли будет огорчен возможным переходом игры в овертайм.

Сложно представить, что атака европейцев не придумает хотя бы один гол за 90 минут, поэтому воспользуюсь «Конструктором ставок» на betking и выберу «Двойной шанс: Швейцария или ничья» + «Швейцария тотал голов: больше 0,5» за 2.00.

Прогноз Sport.ua
Швейцария
7 июля 2026 -
23:00
Колумбия
Швейцария не проиграет + тотал Швейцарии больше 0.5 2.00 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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