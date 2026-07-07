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  4. Мекиль Мерино, забив Португалии, оформил юбилей «резервистов»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 12:34 | Обновлено 07 июля 2026, 12:40
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0

Мекиль Мерино, забив Португалии, оформил юбилей «резервистов»

Испанский хавбек стал автором 50-го гола «джокеров» на ЧМ-2026

07 июля 2026, 12:34 | Обновлено 07 июля 2026, 12:40
129
0
Мекиль Мерино, забив Португалии, оформил юбилей «резервистов»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Гол 29-летнего полузащитника сборной Испании Микеля Мерино в матче с Португалией стал 50-м для игроков, вышедших на замену на ЧМ-2026. А уже в следующей игре 1/8 финала бельгийцы Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку открыли счет шестому десятку мячей «резервистов».

Наибольший вклад в юбилей внесли «джокеры» Бельгии – 5 голов, Сенегала – 4, Германии, Канады, Марокко и Швейцарии – по 3. А если перейти на персоналии, то немец Дениз Ундав, бельгиец Ромелу Лукаку – по 3 мяча, швейцарец Жоан Манзамби, босниец Эрмин Махмич, сенегалец Пап Гейе, ивуариец Амад Диалло и марокканец Суфьян Рахими – по 2. Самым проворным оказался швед Маттиас Сванберг, которому после выхода на поле понадобилось всего 18 секунд, чтобы поразить ворота Туниса. Дольше же всех «раскачивался» Суфьян Рахими в матче с Канадой – 76 минут. К слову, 12 голов «джокеров» стали победными для их команд, а еще 3 - ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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