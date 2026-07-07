Испания побила рекорд Швейцарии на чемпионатах мира

Сборная Испании, обыграв Португалию со счетом 1:0, продлила свою сухую серию на чемпионатах мира до 609 минут. Тем самым «Фурия Роха» на 51 минуту превзошла рекорд мундиалей 16-летней давности, принадлежавший Швейцарии. Последний раз испанцы пропускали в финальных турнирах ЧМ 1 декабря 2022 года на 51-й минуте матча группового раунда с Японией (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ